川普(Donald Trump)仍然是美國共和黨聲望最高的潛在總統候選人，但是他仍要面臨各種法律困境。喬治亞州檢察官可能在未來幾周請求大陪審團起訴川普，以調查他在2020年否定翻選舉結果，所做出的手段是否違法。

美聯社報導，檢察官法尼•威利斯 (Fani Willis)暗示，起訴書將在7月31日至8月 18日之間提出，預計7月11日開庭的兩個大陪審團，將審理此案。如果川普被大陪審團起訴，那麼他將面臨越來越多的法律麻煩，也就一定阻礙他競選總統。

以下是威利斯和她的團隊的調查方向：

1.電話事件：

2020年大選，喬治亞州非常激烈，拜登最後是以不到 12,000 票的差距贏得該州。

川普在2021年1 月2日打電話給喬治亞州務卿拉芬斯伯格 (Brad Raffensperger)，在電話中川普表示，該州最高選舉官員，可以幫助「找到」所需要的選票，使他在該州領先於民主黨候選人拜登。川普這樣說：「我只想找到 11,780 張選票，這樣我們就至少能多一張，我們一定是贏得這個州。」

川普一直堅稱自己沒有做錯任何事，並多次表示這次通話毫無問題。

川普也致電給其他州官員，希望改變喬治亞州選舉結果，其中包括州長坎普 (Brian Kemp)、時任眾議院議長拉爾斯頓(David Ralston )、司法部長卡爾 (Chris Carr)等人。

2.假造選舉人團：

喬治亞州有16張選舉人票，因此在投票後一個多月，也就是2020年12月14日，16 名民主黨選舉人在州議會大廈的會議廳舉行會議，依法將該州選舉人團選票投給了拜登。

但是頗為荒謬的是，也在同一天，州議會大廈的另一間會議室，也有16名共和黨人(當地議員、活動人士和黨內官員)自稱是該州合格的選舉人，他們簽署了一份證書，謊稱川普獲勝，並將該證書發送給國家檔案館和美國參議院。

這雖然在法律上絕對無效，但是當然已經違法，檢察官也要調查此事是否受川普指使。富爾頓縣檢察官在法庭文件中表示，他們認為這是川普的助手與州共和黨人都知情的情況下執行該計劃。

目前，已有8名假選舉人與檢察官威利斯的團隊，達成了司法豁免的協議。

3.選舉舞弊的虛假指控：

共和黨州議員於2020年12月，在喬治亞州國會大廈舉行了多次聽證會，聲稱2020年大選涉嫌舞弊，指控者之一包括前紐約市長朱利安尼。

他們聲稱，在亞特蘭大的其中一個計票中心，統計未投選票的選舉工作人員「偷天換日」，把空白選票換成了戳記選票。川普的盟友播放了當天計票站的錄影畫面做為佐證，但是州和聯邦官員進行調查後認定，沒有證據表明存在選舉舞弊行為。

川普的一些盟友還表示，數千名不符合投票資格的人，包括被判重罪的褫奪公權者、18歲以下未有投權者、跨州者，都跑來喬治亞州灌票。州務卿辦公室駁斥了這些說法。

4.向選務人員施壓：

上述提到的計票中心在州立農業運動館(State Farm Arena)，監控影片中出現的兩名選舉工作人員費里曼 (Ruby Freeman) 和她的女兒摩絲 (Wandrea “Shaye” Moss)，因為川普盟友一直認定，這2名選務人員在偷換票，使得他們平時生活與網路活動，都面臨各種不友好的騷擾。

朱利安尼上周承認，他對兩名選舉工作人員的指控是錯誤的。

檢察官還提到一起恐嚇事件，一名女子在2021年1月4日從芝加哥前往喬治亞，專程拜訪費里曼，該女子最初表示她想要幫助費里曼擺脫那些無謂網路暴力，但隨後她卻「奉勸」費里曼承認參與選舉舞弊，如果執意否認，可能面臨入獄。費里曼立即轉身離開，沒有再理會該女子。

5.利用選舉設備假造資料：

為了製造拜登選舉舞弊的證據，川普盟友律師西德尼•鮑威爾(Sidney Powell)找了一個電腦軟體團隊，他們複製位於亞特蘭大東南約350公里的咖啡郡(Coffee County)選舉設備上的軟體，製造看似真實的資料數據。

他們的做法是，在2021年1月7 日，川普團體以總統幕僚人物的身分訪問當地選舉辦公室，在為期一天的訪問期間，一些共和黨籍的郡選舉官員也在場，可能涉及幫助他們。事後，辦公室表示，這相當於「涉嫌未經授權訪問選舉設備」，州調查局正對此進行調查。