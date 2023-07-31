王宇婕出席新戲《女兒大人加個賴》首映會。（衛視原創提供）

王宇婕與柯叔元、黃薇渟、陳妤、侯彥西、管麟、王宇婕、林煒等演員一起出席《女兒大人加個賴》首映會。（衛視原創提供）

王宇婕今（31日）出席中視、衛視中文台新戲《女兒大人加個賴》首映會，透露好友柯叔元為戲瘦身，特別戒澱粉不吃劇組便當只喝咖啡，柯叔元馬上爆料有要王宇婕一起瘦身，但她沒成功，王宇婕解釋自己那一段時間狀態很不好，面臨愛犬過世、搬家，身上還有拍8點檔留下的脊椎、尾椎舊傷正在打針治療，所以就算沒有放縱自己口慾，也很難和大家一起健康瘦身。

王宇婕表示，之前拍8點檔時，因為怕拖累大家，所以各種動作戲常常都是自己摔，「我覺得我屁股有很多肉沒關係，結果去檢查的時候，醫生說我的尾椎跟頸椎都有問題，不能再這樣子摔了。」她也因此長時間打針治療，加上碰上愛犬過世、搬家裝潢等，身體出現暈眩等狀況，花半年時間慢慢調整作息、吃中藥調理等，現在終於好轉。

被問及曾同為「七朵花」成員的仔仔日前離世，一向感性的王宇婕忍不住紅了眼眶，她說，當年她離開七朵花是前經紀決定的，「其實不是我的選擇，因為我們大家當時感情很好，不過當年經紀公司簽的約是你沒有任何決定權的。」她難過地說：「解散後大家就幾乎都沒有什麼聯絡，知道（仔仔）走的時候我其實滿訝異，問了小僑（指趙小僑），我覺得很難過，因為我覺得好像離開團體之後一直沒有在關心大家，也沒有跟大家見面⋯⋯沒想到就走了。」她感慨地說，未來當自己想到一個人的時候就要打個電話關心，因為真的不知道什麼時候會分別。

她受訪問時自曝19歲時拍戲就把螢幕初吻、人生初吻都獻給孫耀威，她說：「那個時候超緊張，我真的胃痛了好多天！」不過她沒有抗拒，「我決定加入演藝圈我就知道會有這個，我覺得OK 。」曾念基督教學校的她相當保守，當時覺得初吻就是要給老公，「但我現在已經不知道因為拍戲親了多少人了！」她還許願希望跟唯一偶像郭富城拍戲，「演他的管家我都願意！」