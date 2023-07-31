國民黨台北市立委參選人、市議員游淑慧近日指出，中央公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，高雄市獲1265億前瞻建設經費六都第一，台北市才獲184億元六都墊底，質疑中央虧待台北市。據悉，1265億經費多用在高雄輕軌建設，高雄市捷運局回應，所有申請程序均依中央規定辦理，逐級審查；外界所言不是事實，請勿為個人的選舉抹殺市府同仁努力與付出。

高市府表示，高雄申請前瞻計畫項目以軌道建設為主，目前進行中的前瞻基礎建設包括岡山路竹延伸線（一階）、岡山路竹延伸線（二Ａ階）、都會黃線等，總經費1671.89億元，中央補助947.62億元，除了軌道建設之外，還有如水環境建設及城鄉建設等。

游淑慧日前在臉書發文指出，前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算中央共補助地方5358億元，高雄市獲1265億元六都第一，而台北市僅927億元六都墊底，還比非直轄市雲林縣、嘉義縣、屏東縣低，直言「氣死我」，並稱是因為高雄市有八名民進黨籍立法委員「前瞻計畫當然要給好給滿」

對於獲經費最多的捷運局表示，根據交通部捷運及軌道建設資料，台北及新北捷運建設經費(不含納入前瞻軌道部分)，其中初期路網4444億元，中央就補助2834.25億。後續的台北捷運路網11案6131億餘元，中央也補助了2760億，同屬軌道建設的台北市區鐵路地下化共4案1808億，台北市也獲中央補助1181億。

捷運局指出，在中央政府2017年推出前瞻軌道建設之前，台北市先獲1兆2384萬餘元的軌道經費，含中央補助6775億餘元，和其他縣市相比，台北市的得天獨厚可見一斑。

捷運局說，至於前瞻軌道建設獨厚高雄的說法，亦非事實。根據交通部資料，前瞻軌道新北市有七案，中央補助1202億、桃園市前瞻軌道4案，中央補助1437億、台中市前瞻軌道建設四案，中央補助也達1226億。高雄的前瞻軌道3案獲中央補助1025億餘元，補助金額在新北市、桃園市、台中市之後。

捷運局長吳義隆表示，高市捷運建設所有申請程序，均依中央規定辦理，逐級審查，包含鐵道局、交通部、國發會及行政院的審議及現勘，程序嚴謹，外界所言不是事實，請勿為個人的選舉抹殺市府同仁努力與付出。