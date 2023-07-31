宜蘭縣頭城鎮梗枋漁港港口航道淤積，嚴重影響漁船進出港。（船長李燈賢提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣頭城鎮梗枋漁港港口航道淤積，嚴重影響漁船進出港。（船長李燈賢提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣頭城鎮梗枋漁港港口航道淤積，嚴重影響漁船進出港，讓船長們直呼，「無法出港，外勞每天工資照樣要給付，根本吃不消」，且今年魩鱙魚禁漁期將在8月15日解禁，若不能出港，恐引發民怨；縣府海洋及漁業發展所表示，明日要辦理航道疏濬工程開標，決標後會儘速進場施做。

梗枋漁港漁船噸位10餘噸到40噸都有，以捕捉俗稱魩仔魚的魩鱙魚為主，港口航道原本就有淤積問題，杜蘇芮颱風過後更加嚴重，海水退潮時水深不到1公尺，漁船容易擱淺，有些船隻便利用漲潮時出港，轉往鄰近的烏石港停靠，漁民對此充滿埋怨的聲音。

頭城區漁會理事長鄭讚福、議員林詩穎、賴良洲、縣府海洋及漁業發展所長林芳民與漁界人士今日一同前往會勘；鄭讚福說，梗枋漁港港口航道退潮時，水深不及腰部，漁船容易擱淺，漲潮才能勉強航行，且魩鱙禁漁期5月15到8月14日為期3個月，15日將解禁，漁民蓄勢待發，航道疏濬刻不容緩。

漁豐12號漁船船長李燈賢指出，魩鱙魚汛期，梗枋漁港因捕魚、卸魚需求，一天最多有上百航次漁船及膠筏進出港，有些船隻吃水較深，港口航道水深至少要2公尺；而距離魩鱙魚禁漁期解禁日僅剩下2週，航道疏濬工程即使完成決標，還有前置作業、機具進場等，令人擔心緩不濟急。

李登賢接著說，漁船如果不能如期出港，外勞一天就需要幾千元工資，勢必影響漁民生計；且颱風前淤積問題就一直存在，縣府只派挖土機挖一個小航道，根本無濟於補。

林芳民表示，梗枋漁港航道疏濬工程已規畫設計好，8月1日將辦理開標，若順利決標，會協調得標業者緊急進場施做疏濬開出航道，提供漁船航行，讓漁民自由進出港區，恢復正常步調。