另董事會中亦決議重建中壢一廠，暫估工程總價款約24.78億元。
台達電H1賺逾半股本 創同期新高
台達電（2308）今（31）日召開董事會，通過112年第二季財報經結算台達第二季單季合併營收為1,005.51億元，稅後純益為81.49億元，換算單季EPS 3.14元，小輸2019年第二季的EPS 3.67元，僅拿下歷年同期次高，不過，上半年累計稅後純益150.57億元、EPS 5.8元，則順利扳回一城，寫下歷年同期新高。
台達電（2308）今（31）日召開董事會，通過112年第二季財報經結算台達第二季單季合併營收為1,005.51億元，稅後純益為81.49億元，換算單季EPS 3.14元，小輸2019年第二季的EPS 3.67元，僅拿下歷年同期次高，不過，上半年累計稅後純益150.57億元、EPS 5.8元，則順利扳回一城，寫下歷年同期新高。
另董事會中亦決議重建中壢一廠，暫估工程總價款約24.78億元。
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