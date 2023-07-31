台達電（2308）今（31）日召開董事會，通過112年第二季財報經結算台達第二季單季合併營收為1,005.51億元，稅後純益為81.49億元，換算單季EPS 3.14元，小輸2019年第二季的EPS 3.67元，僅拿下歷年同期次高，不過，上半年累計稅後純益150.57億元、EPS 5.8元，則順利扳回一城，寫下歷年同期新高。