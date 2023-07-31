花蓮鳳林鎮今下午發生一起機車對撞死亡車禍！29歲林姓男子騎機車行經中興橋時，疑因跨越雙黃線，不慎撞上對向44歲李姓男機車騎士，造成對方頭部、胸部重擊路邊護欄，當場倒地昏迷，經送醫搶救仍傷重不治。

警方表示，今天下午3點53分左右，林男騎機車由鳳林鎮花44縣道中興橋西往東直行，行經橋上時疑跨越雙黃線，與對向騎機車的李男發生對撞。

由於撞擊力道大，兩部機車零件四散，李男更噴飛路旁，頭部疑似重擊路邊護欄，倒地後便昏迷不醒；林男則是身上有擦挫傷，意識清楚。

救護人員趕抵發現李男胸部及頭部重創，當場已無心跳呼吸，經實施CPR急救，分別將他與林男送往鳳林榮民醫院急救，不過李男因傷勢過重，下午5點30分左右宣告不治死亡。

經查，林男為無照駕駛，無酒後駕車情況，李男則持有合格駕照，醫院抽血檢測酒測值為零，至於車禍發生原因，仍待鳳林警方進一步調查釐清。