李玟（CoCo）今（31）日在香港殯儀館舉辦告別式，隔天8月1日進行火化，靈堂外已布滿不少藝人送上花海，而諸如劉德華、吳青峰、王力宏、鄧紫琪等明星皆以影片緬懷李玟，還有不少親友、藝人前來送李玟最後一程，現場一片哀戚。其中，王偉忠哀曝：「李玟與我太太惺惺相惜，我會永遠記得她的好。」而王心凌則表示：「感謝CoCo帶給我們很多美好的回憶。」

李玟告別式上，有不少明星皆以影片形式緬懷李玟。其中，資深電視製作人王偉忠錄製追思影片，表示：「CoCo走的消息傳來之後，大概我旁邊所有的工作女性都大哭，因為大家都是她的歌迷。」此外，也憶及自身與李玟的緣分：「CoCo代表就是溫暖陽光快樂，我們跟她很熟，她40歲生日的時候呢，我們到香港去參加，然後也來過我家吃過飯。」此外，王偉忠也提及李玟與自己妻子間的深厚感情：「她跟我太太生日就差一、兩天，兩個人也惺惺相惜，CoCo我們會永遠記得妳的好，一路好走。」

王偉忠及王心凌緬懷李玟以音樂帶來的美好回憶。(圖／翻攝自Nancy Lee YT頻道)

此外，女星王心凌也直言：「我想每一個人的青春歌單裡，都有一首CoCo李玟的歌。」並感謝李玟對於華語樂壇的貢獻，表示：「謝謝CoCo姐帶給我們那麼多美好的回憶，希望妳在天堂，依然有很多美好的音樂陪伴妳。」

李玟告別式。（影片來自Nancy Lee YouTube，如被移除請見諒。）

李思林特別開設YouTube頻道，將於今天直播李玟的告別式，她透露：「希望能做到不要漏掉任何一個粉絲，在這個艱難的時期，讓我們一起陪CoCo這最後的一段路。」 澳洲雪梨更有粉絲出資在天空寫「COCO Lee」字樣，在台灣則有兩性作家柳喪彪稍早創立「緬懷CoCo李玟」社群，由一群粉絲設計影片、於今31日起在北中南電視牆廣告連8天「24小時輪播」紀念影片的有聲版本。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980