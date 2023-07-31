屏南立委選情拋震撼彈！民進黨參選人稍早宣布退選，目前選區僅剩無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳表態參選，更讓選情撲朔迷離。

以下為許展維臉書全文：

心，很沉重…但，顧大局是必要的抉擇！我要在此宣佈，退出下屆屏南立委選舉。

20年的黨公職生涯，我親力親為做著選民服務工作，一天接上百通電話是常事，但只要案件得到解決，選民臉上綻放的笑容就是支持我政治路上向前邁進的動力，也因此，當屏南選區要一位在地服務的立委當靠山時，我義無反顧，並且得到民進黨提名參選。

因為短報政治獻金案牽扯到司法乙事，我配合偵查交待清楚，當天仍被以20萬元交保，未來我會配合調查，釐清事實，一定會證明清白。但我在第一時間最擔憂的是，個人事件傷害到鍾愛一生的民進黨，影響明年的總統大選，於是透過臉書表明自己會用最高道德標準來做後續處理。

果然，各社群網路開始似是而非地捏造事證影射、人格毀滅，甚至攻擊團隊、民進黨，牽扯總統大選，操作者多來自同一陣營，我深深知道，這群人為了維護私利，沒有不敢做的事，但我害怕的是，這場攸關台灣未來前途的總統大選，會因為潑髒水的泥淖模糊焦點，我因此陷入不安與長考。

這時，一位放暑假回家的年輕人特別來找我，他小學曾在我成立的免費課後輔導班上課，他說，他很了解我的服務不分貧富階級，對人很好，現在是有人在網路帶風向、蓄意扭曲，他安慰我說，老天一定會保護好人，要寬心；當下，我紅了眼眶。

覺得心酸的原因是，只要是接觸過的人都知道我在政治路上堅持的清廉價值，如今面對一個貪污被重判，為維護家族政治生命及利益推出政三代的對手，竟然還要被他們攻擊，情何以堪？

選？不選？來來回回地思量，夜不成眠，想著那一群跟我有相同理念的好兄弟、好姐妹的期待，想著年少時閱讀美麗島雜誌的悲憤心情，腦海中突然閃過，如果不是因為認同及支持民進黨，我怎麼會政治路一走20年，這個領悟讓我不再猶豫！

我知道，總統大選要贏、國會過半才是我要的，我個人坦蕩，一定坦然面對司法，證明自己的清白，但當下，我不能讓人以此當藉口，影響整體總統、立委大選！

我決定退出下屆屏南立委選舉，絕對不會推出我的孩子接班參選，更不會無所不用其極地跟國民黨合作，我會堅定捍衛我的政治信仰與價值。

謝謝這一段時間支持我，陪伴我的好朋友，未來，阿維為屏東、為台灣打拼的初衷沒變，相信人在做，天在看，烏雲終會散去，太陽將會升起！