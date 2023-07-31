審計部最新報告指出，近年政府編列多項特別預算，至2022年底，債務未償還餘額達5兆6997億餘元，其中高雄市府原僅申請3000萬元改建前鎮漁港，最後政府竟給到81億元引發熱議。國民黨立委鄭麗文質疑，前年要台電捐助動物園8千萬在高雄，就業安定基金光高雄就拿3千萬，而且還是補助25淑女事件50週年紀念活動。打詐也好像沒花10億裝修場地就打不了。蔡政府難道不應該好好說清楚，哪門子的期待可浮編預算270倍？

「黨就是霸氣！」鄭麗文今(31日)在臉書發文直批，繼去年爆出花12億重建新竹棒球場，結果變成廢棄物掩埋場後，上個月又被爆出打詐國家隊編列13億預算，卻花了近10億來設備場地整修。現在又被爆出高雄漁港 改建要3000萬給了81億！「有黨的孩子像個寶 要0.3億給81億呢！」

鄭麗文提到，漁業署表示：經前院長蘇貞昌視察後整體評估，符合產業及地方的殷切期盼。真的不曉得要3000萬給81億是符合了哪門子的期待？為什麼執政不看計畫書，反而是看產業和地方的期待？收錢當然好，有錢誰不要？問題是整整比需要多了80.7億，換算下來浮編270倍＝要5毛給135塊！亂花人民的錢良心都不會痛嗎？拿已經不在立法院的蘇貞昌出來，是想告訴大家在叫什麼叫？還是不必去查？真好、真暖！

鄭麗文指出，前年要台電捐助動物園8千萬在高雄，今年4月被爆出勞動部拍馬屁也是高雄！台電睦鄰基金被高雄市政白紙黑字指名，要求樂捐8千萬改建壽山動物園？台電年年虧損，累計至今年4月累虧3058億元，都不能向股東發放股利了，還要敦親睦鄰，虧錢就找人民漲電價！虧錢沒事兒，暖市要求照單全收？就業安定基金總補助款4千萬，共6個縣市申請，光高雄一個就拿3千萬，而且還是補助25淑女事件50週年紀念活動？

「根本不知道對就業安定有什麼幫助！」鄭麗文強調，連自家委員都看不下去，質詢勞動部拍邁邁馬屁，結果許銘春直接怒喊不幹了！但到現在還賴著超過百日。暖市自己人，可以繼續幹了？蔡政府難道不應該好好說清楚嗎？哪門子的期待可以浮編270倍？到底是符合了哪個產業的期待？符合地方什麼人的期待？到底蓋了什麼3千萬可以變81億？蔡政府這麼樂意符合期待，普發現金時怎麼就不願意符全國人民期待發1萬？

鄭麗文質疑，為什麼每次都不是符合人民的期待？還是選舉才願意符合期待？吃相真的有夠難看！選舉的時候我們政府不止很有錢，根本超有錢。人民也期待政府好好打詐，但是蔡政府好像沒花10億裝修場地就打不了詐！賴清德還敢提出司法革新3大目標「完善法律制度，打擊黑金槍毒詐」，請問前7年司法改革是卡在場地裝修嗎？場地不整修就不能完善法律制度？7年過去了還當自己在野黨？要5毛給1萬，你說好賺不好賺？