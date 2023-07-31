台東豐里國小校長蔡見明幽默回顧「刻鋼板出考卷」的年代，直呼不能臨時抱佛腳出考卷，否則油墨不會乾。（蕭嘉蕙攝）

台東豐里國小足球隊征戰無往不利，躋身全台國小足球列強，幕後推手之一是校長蔡見明，初期曾「像乞丐」四處籌募經費辦理球賽，隨著賽事知名度漸開，企業主動冠名贊助。如今屆齡退休，他也幽默回顧「刻鋼板出考卷」的年代，勾起回憶。

台東縣今舉行112學年度國中小校長布達暨交接典禮，共有25新任校長以及3位退休校長，分別為豐里國小蔡見明、三和國小張國華及富山國小廖偉民，代表致詞的蔡見明說，服務教育界45年其中擔任29年的校長職務，見證教育生態也隨科技日新月異。

蔡見明舉例，早年「刻鋼板」的時代，出考卷要預先刻在油墨紙上，再用滾壓油墨一張張地印出來，如果明天考試，今天才出題，油墨會不乾，所以不能臨時抱佛腳。

提到蔡見明，不得不稱呼他為「台東國小足球推手」。豐里國小所在地舊名為「旭村」，當時是台東足球發展重地，而後隨著時代變遷而沒落，直到2010年豐里國小開辦首屆「旭村盃」全國少年足球賽，漸漸地受到關注，如今將邁入第14屆，成為國內基層足球重要賽事。

蔡見明說，初期辦理旭村盃時，都像乞丐一樣去要錢，到了第9屆時獲得國泰世華銀行基金會看見努力成果，主動贊助所有經費和球服，也因此，他期勉所有新任校長，「把事情做好了，資源就源源而來」。