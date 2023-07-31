根據國民健康署公告，大腸癌發生人數已連續15年位居第1位，同時國健署2020年癌症登記最新資料顯示，大腸直腸癌仍為國人十大癌症死因的第三名，每年約有一萬多人新診斷為大腸癌個案，並有超過五千人因大腸癌死亡，可見大腸癌對國人健康的影響甚鉅。

國健署表示，大腸癌是可以早期發現、早期治療，且治癒率很高的癌症。根據統計，早期的大腸癌如果經過妥善治療，存活率高達90％以上。而大腸癌的病因，主要是由大腸內的「腺瘤瘜肉」癌化所造成，因此如能早期發現腺瘤瘜肉予以切除，即可減少大腸癌的發生。

國健署說，據歐美國家經驗，每1至2年糞便潛血篩檢約可下降18％至33％的大腸癌死亡率。糞便潛血檢查（FIT）是檢查糞便中是否有血，糞便潛血檢查大多是用免疫法，不需飲食限制，因此相當簡單方便。

但國健署強調，糞便潛血檢查並非能百分之百檢測出大腸癌等病徵，所以當發現有任何異狀時，仍應找專科醫師做詳細必要的檢查。如果糞便潛血檢查呈現陽性時，應進一步接受大腸鏡檢查，找出可能的問題。

至於要如何預防並早期發現大腸癌？國健署建議維持三大習慣：第一是養成良好飲食習慣，多吃蔬菜水果，少吃肉類及高油脂食物；第二是養成每天運動習慣；第三是養成定期篩檢的習慣，因大腸癌多發生在50歲以後，所以50歲以上民眾應每1至2年接受糞便潛血檢查，但有個人或家族瘜肉症或大腸癌病史的民眾，建議直接接受全大腸鏡檢查，檢查年齡也要提早。

國健署呼籲，為預防大腸癌，政府目前補助50-74歲民眾每2年一次免疫法定量糞便潛血檢查，可以到全國各地健保特約醫療院所辦理，於病徵出現時就即時處理，以避免持續惡化為大腸癌，造成健康不可挽回的損害。若有問題可洽各地衛生局（所）或健康服務中心諮詢。