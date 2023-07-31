大陸今日宣布，為「維護國家安全和利益」，經大陸國務院、中共中央軍委批准，決定對特定無人機實施臨時出口管制，未經許可不得出口。大陸商務部表示，高性能無人機具有一定軍用屬性，對其實施出口管制是國際慣例；此舉「不針對任何特定國家和地區」。

此公告由大陸商務部、海關總署、國家國防科工局、中共中央軍委裝備發展部等4部門聯合發布，並將於9月1日起正式實施，臨時管制的實施期限不超過2年。

公告所規範的無人機是，在操作人員自然視距以外能夠可控飛行，最大續航時間大於等於30分鐘，且最大起飛重量大於7公斤或空機重量大於4公斤，並具有特定特性的無人機。

前述無人機還必須符合部分特性，才會列入管制，包括特定的無線電設備功率、雷射測距定位模塊，以及攜帶高光譜相機、攜帶具有拋投功能的載荷或者自帶拋投器等。

公告指出，在臨時管制期間，對指標未達到現有管制指標等的所有無人機，出口經營者明知或者應當知道出口將用於大規模殺傷性武器擴散、恐怖主義活動或者軍事目的，不得出口。出口經營者則應按照相關規定，向大陸商務部辦理出口許可手續。

大陸商務部發言人就無人機出口管制政策表示，高性能無人機具有一定軍用屬性，對其實施出口管制是國際慣例。近年來，無人機技術快速發展，應用場景不斷拓寬，部分高規格高性能的民用無人機轉用軍事風險不斷上升。中國作為無人機主要生產國和出口國，在充分評估論證的基礎上，決定適度擴大對無人機的出口管制，不針對任何特定國家和地區。

大陸商務部稱，中國政府始終致力於維護全球安全和地區穩定，一貫反對將民用無人機用於軍事目的。此次中方適度擴大無人機管制範圍，是展現負責任大國擔當、踐行全球安全倡議、維護世界和平的重要措施。

大陸商務部強調，出口管制不是禁止出口。只要用於合法民事用途，在履行相關程序後，都可以正常出口。未來，對於內部合規制度運行良好的出口企業，主管部門將積極採用通用許可等便利措施，支持企業合規出口。