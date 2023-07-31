根據基金觀測站資料統計，台灣投資人六月份淨申購金額為197億元，其中有149億元來自固定收益型基金，其次是平衡型基金，淨申購83億元，安聯收益成長基金即貢獻了逾79億元，不難看出台灣投資人有多麼喜愛該檔基金。

基金業者分析安聯收益成長基金熱銷原因，主要是「高配息」，加上波動相對低於股票基金。據統計，該基金從2014引進台灣，到2022年間，只有2015年及2018年小賠之外，大部分時間都正報酬率且有雙位數報酬率，在理專推薦、投資人口其相傳之外，使該基金規模持續長大。

由於「收益成長」策略成功，市場上有愈來愈多「類收益成長基金」問市，如近期才成立的─凱基實質收息多重資產基金，核心配置即放在基礎建設與不動產部位，另三成資金放在特別股與短存續期公司債；野村多元收益多重資產基金同樣布局三大資產─股票、非投資等級債、投資等級債券搭配可轉債；即將在8月上旬募集的中國信託成長轉機多重資產基金同樣布局股票、可轉債、投資等級債。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，想要兼顧收益(配息)與資本利得，建議選擇包括股票、債券與其他類型資產的多重資產型基金，才不會一味追求高配息而使本金越來越少。凱基實質收息重資產基金經理人葉菀婷表示，追求收益目標與規避波動同樣重要，高息資產雖然可以提供高收益率，但價格也會波動，故需要跳脫傳統思維，才能鎖住收益。該基金除了將核心配置在基礎建設與不動產外，更配置三成的資金於特別股與短存續期公司債，依據歷史經驗，特別股的長期收益率與總報酬率也有望較投資級債更高。

中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇指出，中國信託成長轉機多重資產基金配置三大資產─可轉債、債券、股票，目前配置5：3：2，股票不限於投資美股，而是依市況「隨機應變」。由於今年下半年市場仍面臨經濟下滑、通膨等多種不確定性因素，在資產配置中納入似股似債的「可轉債」在逆風時可抗跌，在反彈時機較易迎來轉機。