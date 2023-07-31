今年金融市場波動四起，台灣股市產業類股表現各異，其中，國人熱愛的高股息ETF嚴然已成為台股顯學。兆豐投信揭開新里程碑，發行兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(證券代碼：00932、證券簡稱：兆豐永續高息等權ETF)，是兆豐投信第二檔等權重ETF，將等權重機制注入高股息選股因子，同時兼顧高股息及報酬的ETF，募集期間預計為8/15～8/18。

兆豐金控總經理蕭玉美指出，「發揮正向影響，引領永續發展」為兆豐金控的使命，兆豐金控持續在永續議題的實踐上精進，也獲得各機構肯定。去年首次獲選納入「道瓊永續指數(DJSI)新興市場及世界指數」成分股，為國內33家入選成分股企業之一，同時也獲得「明晟ESG指數(MSCI ESG Index)」評核AA級、「CDP氣候變遷問卷」A-領導等級、TCSA台灣企業永續獎-「永續報告類白金獎」、行政院國家永續發展委員會「國家永續發展獎」、天下雜誌「天下永續公民獎」等各項國內外永續評比。

蕭玉美指出，兆豐金控積極響應聯合國倡議的「2030永續發展目標」，始終堅持以尊重人權和促進社會公正為基礎，不斷推動多元化和平等的職場文化，驅使企業執行低碳轉型，發展低碳經濟，以承擔金融機構責任與義務，完善永續金融生態圈。

縱使面臨疫情及地緣政治衝突紛擾，台灣上市上櫃公司營運展現韌性，2022年台股殖利率稱冠全球，高殖利率優勢將對國際資金行情都具有一定吸引力。台股股市歷經多次景氣輪動後，顯示現階段布局具有高股息等權重產品的重要性，兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金首創二個第一。一是首創結合「永續」+「高股息」+「等權重」ETF：高股息為國人熱愛的存股商品之一，企業發展永續讓營運表現佳或配發股利紀錄優異的績優股增加的殖利率空間，再透過定期調整相等權重機制，達成投資再平衡，買低賣高讓高股息ETF中融入價值投資的概念。二是首創著重「股利」+「報酬」的ETF：指數過去5年回測含息報酬率為113.47％，高於加權股價指數的85.59％，成分股透過等權重權重配，同時可擁有股利率好的群體，及更多空間配置於報酬較高的股票，兼顧股息與報酬，長期增加資本成長。

兆豐投信指出，兆豐永續高息等權ETF採用台北大學臺灣永續評鑑，涵蓋更多的上市上櫃好公司，搭配等權重掌握三大關鍵力，包含1.透過台灣永續評鑑四大構面，涵蓋更多的台灣優質經典資優生、2.平衡股利和報酬，重視複利效果、3.永續昇華，高股息+等權重再進化，對台股資本市場可掀起高股息ETF再昇華的效果。兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金研究團隊指出，不論是投資老手，還是剛踏入研究投資理財的股市小白，在資產配置中都少不了一張高股息ETF，而投資後希望能夠快速獲得實質收益，想同時兼顧股利和報酬的特性，降低領了息後就同時失去報酬的風險，更能隨著臺灣永續評鑑，掌握績效優異的績優股，彰顯等權重ETF產品優化度，有利資本市場健康發展。

兆豐投信多年來專注於資產管理，兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金是，結合ESG、高股息，搭配「等權重」，期許讓領息族除了長期可以較穩定領息外，也有價格成長的息利雙收機會。