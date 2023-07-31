警方提醒別被遊戲點數詐騙。（警方提供）

警方統計，有關遊戲點數的詐欺案件，遊戲橘子CASH點數卡仍占最多數，但今年第2季騙Apple-App Store卡的詐欺案高達2216件，較第1季的664件，攀升233.73％，增幅最多，刑事局特別提出示警。甚至有女網友為了與男網友見面，竟被騙了價值155萬Apple-App Store的點數卡。

據警政署統計，2022年統計遊戲點數詐騙案件，遊戲橘子CASH點數卡，占8成之多，因會員人數眾多及點數取得便利，成為詐騙集團騙錢及洗錢的管道。2023年1至6月份遊戲點數詐騙案件，前3名分別為遊戲橘子GASH(占39.70％)、Apple-App Store卡(占36.88％)、萬利線上-雷蛇卡Razer gold(占12％)。

警方表示，其中Apple-App Store卡在今年第2季(4-6月)間，詐騙件數2216件，較第1季的664件，攀升233.73％為最多。刑事局呼籲，為能阻斷詐騙集團透過遊戲點數管道進行詐騙及洗錢，仍須各業者善盡企業社會責任及產業自律精神，以有效防制遊戲點數詐騙發生。

警方說，東部32歲從事國際貿易的李姓女子ˋ，喜愛上網交友，透過交友軟體「Tinder」認識自稱「Maiden」男網友，雙方加LINE後約見面，李女至現場後未見有人，男網友告知因從事八大行業，外出需經理同意，要求李小姐提供電話。

隨後李女接獲未知來電，告知他們從事八大行業並從事不法犯罪，需檢驗李女是否為警察，李女認為不合理不聽從指示，竟遭對方恐嚇家人安全，並發送恐怖血腥照，要求李女前往商店購買App Store卡數百張，並將所購得點數卡拍照回傳，計購買295筆，遭詐155萬元。

另名南部30歲陳姓工程師，因生活壓力想「桑幾咧」，Line約了自稱「萌萌」的女子，女網友告知因初次見面，需傳身分證件及購買遊戲點數，陳先至超商購買遊戲點數3000元，又告知需確認職業代碼需再買3萬元，後續再以保證金等理由加碼，陳告知已沒錢，隨即遭女網友恐嚇家人安全，只好再買App Store及雷蛇卡Razer gold數十張，計購買29筆遭騙55萬元。

刑事局指出，遊戲點數已成為詐騙的金流管道，切勿聽信要求前往購買遊戲點數。刑事局呼籲，遊戲點數只能玩遊戲，無法用來交友，也無法進行其他交易。