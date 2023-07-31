不斷開拓人類天文視界的韋伯太空望遠鏡最近發佈一張令所有科學家滿腹疑團的照片，它在宇宙深空中拍到了一個巨大的「問號」。天文科學家表示，它可能是兩個星系相互作用，形成了一個像問號形狀的星系。

James Webb Space Telescope spies giant cosmic question mark in deep space (photo) https://t.co/GB9jRE4Rh6 pic.twitter.com/fMcsfhEEw0 — SPACE.com (@SPACEdotcom) July 28, 2023

據《快科技》報導，位於巴爾的摩的太空望遠鏡科學研究所（STScI）的天文學家指出，這個星系距離太陽系非常遙遠，按照目前觀測結果推斷，它可能是2個正在互相作用的星系，它們之間的重力互動導致星系形狀改變，與一般看到個別星系不同，湊巧在韋伯觀測的角度上看起來像扭曲的問號形狀。

這個形狀有如問號的星系位於韋伯太空望遠鏡拍攝到的Herbig-Haro 46/47星雲右下角，伊利諾州立大學的物理助理教授凱普蘭（Matt Caplan）表示，這個物體可能是2個正在合併的星系。

天文科學家認為這個問號可能是兩個正在合併的星系，因為重力相互作用而形成有趣的問號。（圖／快科技）

報導指出，得益於韋伯太空望遠鏡的高解析度近紅外線成像能力，它能夠深入到宇宙的遙遠角落，觀察到距離地球1340萬光年的星系，這些星系形成的時間大約在大爆炸後的4.2億年。

韋伯太空望遠鏡在前年12月25日成功發射之後，已有了許多驚人的發現，在它發送回地球的首張全彩高清圖，就拍到了重力透鏡，還有史上最清晰的斯蒂芬五重星系、船底座星雲的高清畫面。此外，它以前所未有的視角，拍攝了木星、土星的畫面，以及它們的光環的細節，還有距宇宙大爆炸僅5.7億年的超大黑洞。