台北市社會局31日宣布，「台北市性騷擾防治服務專線」正式啟用，只要撥打（02）23911067服務專線，將有專業社工回答性騷三法相關問題，並提供被害人心理諮商、法律扶助及社工陪同等服務。

台北市副秘書長王秋冬與社會局、勞動局及教育局，今共同宣布「性騷擾防治服務專線」正式啟用。社會局說明，7月31日起，只要撥打（02）23911067服務專線，可詢問性騷三法相關問題，並提供性騷擾被害人心理諮商、法律扶助及社工陪同等服務，讓求助之路不再是條迷路。

社會局長姚淑文表示，設立性騷擾防治服務專線，展現守護每個人的信念，也希望任何人都能夠在需要的時候得到幫助，更落實性騷擾防治的重視及實踐。歡迎隨時撥打專線，將有人提供最完善的支援與幫助。

王秋冬表示，性騷三法修法，其中完備及友善被害人的服務和保障，是修法草案重要的一環，此專線設立就是市府為了提前落實、完善被害人服務的工作，更重要的是，未來中央修法通過，專線服務也將依新法方向再進行滾動式修正，以期提供更貼近被害人的專業服務。

現代婦女基金會董事兼執行長邱淑華表示，很高興北市府率先扛起政府責任，這次和市府合作承接性騷擾防治服務專線，也是希望貢獻本會專業，提供台北市民更立即的協助，期盼接住被害者，讓行為人能負起責任。

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