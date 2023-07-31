政大經濟系與國際金融學院日前舉辦「2023年國際經濟與金融趨勢論壇」，會中除邀請央行總裁楊金龍專題演講，蔡烱民也受邀出席，並首度揭露各國主權財富基金投資現況。

觀察各國主權財富基金投資報酬率概況，蔡烱民指出，以近五年來看，新加坡GIC主權基金幾何平均年化報酬率為4.4％、韓國KIC主權基金則有3.39％、新加坡淡馬錫控股4.41％、挪威主權基金4.19％；而瑞士央行報酬率則是出現負1.54％。

各國主權基金報酬率高，但近年各國在金融海嘯及疫情影響下，也出現大額損失。蔡烱民指出，例如新加坡GIC在2008年損失350億美元、淡馬錫基金當年也損失383億美元，挪威政府退休基金則損失907億美元；另，在疫情爆發後，各大主權基金也出現虧損情況，去年股債雙碟，挪威主權基金更一舉損失1,670億美元，創下史上最慘窘境。

對於主權基金看法，蔡烱民重申，外匯存底與主權基金的目的不同，「兩者操作原則必然不同」，主權財富基金著重財富管理，以未來及當代國民的未來福祉為重要考量，目的在於創造更多的財富，需承擔較高的短期價格風險，以獲取長期較高的報酬率。

蔡烱民認為，主權基金平常承擔較高的風險，報酬率比較高，但發生金融危機時，往往無法全身而退，由於遭受龐大損失，平時較高的報酬率可能會被抵銷。

蔡烱民指出，外匯存底投資標的須具高度安全性及流動性，不宜承擔高風險，報酬率相對較低，否則金融危機時，如果出現重大損失，可能危及央行金融及幣值穩定的法定目標。他也提到，國際信評機構穆迪（Moody’s）的台灣主權信用評等報告，也從指出我國有充裕的外匯存底，有助於維持外匯市場秩序及金融市場穩定。