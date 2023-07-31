近期民調顯示，民進黨總統候選人賴清德支持度卡在30-35％天花板上不去，不少評論認為在野若整合成功，則政黨輪替大有希望。中廣董事長趙少康舉2004年「連宋配」為例，當時宋楚瑜支持度在連戰之上，但還是屈居副手，更重要的是要有組織與實力當後盾，撥雲見日在一念之間。

「撥雲見日只在一念之間！」趙少康表示，這個月中他接受香港鳳凰衛視《問答神州》節目主持人吳小莉的專訪，談及國民黨近期的紛亂局勢，香港觀眾同樣關心，尤其郭台銘董事長的動向，至今還是處於曖昧狀態。他認為，賴清德支持度的天花板就是30％-35％，而侯友宜及柯文哲的支持度要低於20％也不容易，因此最後終究還是要設法促成藍白合，才有可能政黨輪替。只是現階段首要是國民黨要衝高侯友宜的支持度。

趙少康提到，台灣有60％的選民期待政黨輪替，只有一對一對決才可能扳倒民進黨達成目標，既然藍白都需要整合，國民黨更不可能有兩組人選。我回憶起2004年大選的「連宋合」。當年宋楚瑜主席曾找自己幫忙，過了一陣子，自己問宋：難道真的不能和連戰合作嗎？宋楚瑜坦言，也不排除和國民黨合作，後來就真的談成了，所以在野整合不是不可能。

趙少康直言，既然主流民意希望下架民進黨，如果不能達成目標，真是辜負人民的期待，也葬送了台灣的前途，相信檯面上幾組候選人都很清楚，所以即使柯文哲支持度現在排第二，自己還是沒把握，才會喊出要組聯合政府。

「至於郭董、柯主席是不是非得當老大？」趙少康強調，還是要以「連宋配」為例，宋楚瑜當時的支持度和前一次大選（2000年）的得票數都超過連戰，但終究還是屈居副手，因為民調隨時會變，更重要的是要有組織與實力當後盾，「我認為，朱立倫主席還是要擔起這個整合的任務！」

趙少康指出，如今的郭董動作頻頻，全台走透透還訪美，一定是希望「以戰逼和」，讓侯市長先退，但侯友宜市長已經完成國民黨徵召程序，怎麼能退？又如果最後演變成「4腳督」，又該怎麼選？在野陣營只能共推一組人，跟民進黨才有得拚，國家前途才能撥雲見日。