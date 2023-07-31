天后李玟（CoCo）7月5日於香港過世，享年48歲，外界無不感到震驚、痛心，今（31）日將於香港殯儀館舉行告別式，明天將進行火化儀式，李玟老公Bruce跟2個繼女約莫下午3點45分抵達殯儀館，李玟的母親將缺席儀式，依照白髮人不送黑髮人的傳統習俗，老公Bruce與2繼女坐在第二排，儀式結束後就離開，不少演藝圈巨星為李玟錄製追思影片，現場也有不少粉絲獻花致意，有些人甚至痛哭失聲，令人鼻酸。

李玟追思會傍晚6時起開放讓粉絲進靈堂獻花，現場播放李玟生前的表演影片和音樂，畫面勾起粉絲心中的遺憾，大批粉絲手捧鮮花不時落淚，還有小粉絲拿著李玟的照片，朝遺照揮手道別，更有粉絲痛哭失聲，難掩悲傷心情。其中一位歌迷想上前與李玟姐姐交談，但被工作人員攔住，最後李玟姊姊似乎主動答應對方要求，上前擁抱歌迷。

李玟告別式開放讓歌迷獻花致意。（圖／Nancy Lee Youtube）

李思林特別開設YouTube頻道，將於今天直播李玟的告別式，她透露：「希望能做到不要漏掉任何一個粉絲，在這個艱難的時期，讓我們一起陪CoCo這最後的一段路。」 澳洲雪梨更有粉絲出資在天空寫「COCO Lee」字樣，在台灣則有兩性作家柳喪彪稍早透露「緬懷CoCo李玟」社群，由一群台灣粉絲設計影片、於今31日起在北中南電視牆廣告連8天「24小時輪播」紀念影片的有聲版本。