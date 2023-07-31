民進黨總統參選人賴清德30日到嘉義縣參加全國畜牧團體挺賴後援會，提出提升農民收入、推動全農產業及確保糧食安全等3大目標。國民黨台北市議員李彥秀今(31日)發文指出台灣農業三大危機：收入續低、人土流失、外銷衰退，讓賴3大政見才喊出就當場跳票。2025年紐西蘭乳品及其製品進口將零關稅，更將嚴重衝擊本土酪農業。直批民進黨出賣農民權益、國家利益，賴清德的無知、陳吉仲的無能，才是真正的危機所在。

「將農民權益當談判籌碼，賴清德窮得只剩空頭支票！」李彥秀表示，提升農民收入、推動全農產業、確保糧食安全，聽在農民的耳裡，恐怕真的是欲哭無淚！民進黨完全執政八年，台灣農業三大困境，越來越嚴重：1.收入續低：2021年農戶所得平均為117.4萬元，雖然成長4.0％，但農業淨收入僅27.76萬元，僅成長1.3％（主要靠非農業所得及政府補助），而且1.3％的成長早就被通貨膨脹給吃掉。「提升農民收入」跳票！

2.人土流失：台灣農業就業人口52.3萬人，較上年度減少2.1％，務農人口老化；根據2017年統計全台可供糧食生產的農地為68萬公頃，然而「實際生產中」的農地僅有57萬公頃，民進黨原立委提名人陳俊宇，農業設施的集貨場變成豪宅，被抓包才急忙退選。「確保糧食安全」跳票！

3.外銷衰退：2022年農產品總出口值52.2億美元，比2021年度整體產值減少7.8％，農產品貿易逆差超過151億美元，再創歷史新高；美、日成為台灣農產品出口前兩大市場，但是2023年上半年，出口產值卻均衰退快一成。「推動全農產業」跳票！

民進黨嘴巴說捍衛農民權益，國際談判要對等尊嚴，但是實際上卻是「出賣農民權益」、「出賣國家利益」，割地賠款，還內宣自嗨。進口萊豬已經超過二年半，說好的CCPPT（跨太平洋夥伴全面進步協定）至今仍無進展；2025年紐西蘭乳品及其製品進口將零關稅，更將嚴重衝擊本土酪農業，中華民國乳協秘書長方清泉直言，「政府11項輔導措施，看起來很空洞。」

行政院研擬鬆綁土地保育規定，容納更多光電設置。光電弊端叢生，政府不惜毀山滅林，也要讓光電板遍布全台。民進黨不顧農、漁民的反彈，生物棲息地與多樣性慘遭摧毀。背後究竟有多大的利益？民進黨執政八年，農民生活變好還是變壞，問問農民就知道！賴清德對農業的無知，陳吉仲對農業的無能，才是台灣農業政策真正的危機所在。