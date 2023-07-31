韓國近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數又出現明顯增勢，近一週每天平均確診人數達4.5萬人，最高突破5萬例，並可能持續擴大。

韓聯社報導，中央防疫對策本部統計，25至31日間新增確診人數日平均達到4萬5529人，較前一週增加17%，日均確診數連續5週上升。

其中25、26、27日新增確診數都超過5萬例，最高突破5.7萬例，這也是今年1月11日以來，韓國單日新增確診數時隔半年達到5萬例以上。

重症患者在近一週每天平均達174例，病歿人數增至13例，也較前一週平均每天150例重症、8例病歿增加。

專家分析，確診人數擴大可能是因民眾免疫能力隨時間減弱，加上新型病毒株出現導致；一般民眾在防疫規範鬆綁後大幅減少採檢，專家推測，實際染疫人數可能是既有統計數字的2到3倍。

韓國當局原定最快8月將COVID-19的傳染病等級從2級降至4級，轉由一般醫療體系因應，醫療機構等特定場所的口罩規定也將取消；疾病管理廳表示，會密切關注疫情變化後謹慎決定。

疾病管理廳同樣預期疫情短時間內可能繼續擴大，但考慮到致死率已降至Omicron病毒大流行時的1/2至1/3，判斷現有醫療體系仍足以因應。