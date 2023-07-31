經濟部今（31）日於彰化財團法人車輛研究測試中心（簡稱車輛中心）舉辦動土典禮，斥資10億元興建國際級智慧車電驗證環境。其中，全台首座全天候高速自駕驗測場域，可提供大型巴士在超大豪雨、濃霧、隧道或高架橋等行車情境下，執行最高時速達110公里之自動駕駛實車驗證測試。加上陸續完成智慧座艙及電動車動力總成等驗證測試能量後，預期可執行千次以上測試案並創造超過百億以上產值，2025年完工後，將可大幅加速我國自駕科技研發速度。

經濟部技術處處長邱求慧表示，全球車輛產業朝智慧化發展，台灣的車輛電子產業憑藉自身優勢，已成為全球車廠智慧化升級的重要夥伴。為協助產業競逐國際市場，行政院曾邀集產官研共同討論電動車與自駕車發展策略，評估台灣缺乏高速自駕車測試場域與車電驗證設備，因此經濟部運用科技專案補助，參考德、日等先進國家經驗，建置符合國際最高標準之實車測試場域與先進設備，加速產業技術升級，也讓國內業者產品可快速對應國際車廠廠規，進而達成商品化的目標。

車輛中心董事長王正健表示，透過經濟部技術處科技專案的支持，中心已完整建立智慧座艙及電動車動力總成等關鍵車電系統的驗證設備。現階段除了高速自駕車測試場域與車電驗證設備外，未來也會隨著台灣自駕及車電產業需求，將此實車試車場域朝車聯網等智慧化升級。

王正健強調，透過持續提升驗證測試能量，協助國內產業從技術研發、驗證、商品化一條龍服務，發展自主技術及提升台灣廠商的國際供應鏈位階，成為MIT車電產業最強後盾，競逐全球市場。

在全天候高速自駕實車驗證測試場域，可提供智慧車輛、車輛電子系統、感知系統等產品，在降雨、起霧、日出日落或夜間等天候境條件下，進行系統辨識、邏輯判斷等情境測試。

在降雨部分，每小時降雨量可達到100毫米以上，實現中央氣象局所訂定超大豪雨等級，車速最快可達時速110公里，讓各型車輛可於長200公尺的隧道內，進行雙向測試，不論在測試車速、降雨量及降雨涵蓋率的設計，均參考日本JARI、德國CARISSMA等國際專業機構建置。

在3D高架道路驗證測試場域，可測試智慧車輛於匝道的匯入匯出情境，及在高架橋與橋下道路供雙層巴士等大型車輛的GPS訊號遮蔽測試。

台灣零組件已是國際車廠重要的供應鏈，絕佳的優勢更表現在系統整合及智慧化，然而，在車電產品趨勢為系統總成，於測試驗證的缺口為大容量設備、高壓、高電、溫度衝擊等複合環境的設備。經濟部科技專案近年已陸續建置可容納55吋大尺寸的智慧座艙、以及在複合環境下能執行多合一動力總成等大型車電產品之驗測能量，有效縮短開發時程，快速提升台灣在國際上的供應鏈位階。