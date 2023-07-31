2019年拿坡里世大運為中華隊拿下1銀1銅的桌球代表隊，今天進行男女團體賽，女團中午先以3比2險勝泰國，晚間面對地主中國大陸隊，女將們在經過苦戰後0比3敗下陣來，雖止步四強，但仍替中華隊拿到一面銅牌。

中華女將這次在團體分組賽先後3比0擊敗美國、新加坡和巴西，以分組冠軍之姿晉級8強，今日的8強賽碰到實力不俗的泰國，李昱諄首戰就以1比3落敗，中華隊第二點派上簡彤娟，3比0秋風掃落葉取勝。

第三點黃郁雯再以3比1勝出，2比1取得聽牌優勢；然而第四點簡彤娟在沒有獲得足夠休息時間的情況下1比3敗下陣來：比賽來到決勝負第五點，李昱諄力挽狂瀾3比1擊敗泰國選手，3比2闖進四強賽。

晚間中華女隊與中國大陸爭搶決賽門票，開路先鋒簡彤娟0比3輸掉，黃愉偼苦戰4局1比3落敗，第三點李昱諄好不容易拿下第2局，可惜氣力放盡1比3再敗，中華隊0比3無緣闖進金牌戰，但仍為中華代表團留下一面銅牌。