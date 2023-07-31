最近幾週，北歐發生幾起《古蘭經》遭到損壞或焚燒的抗議活動，丹麥和瑞典發現，自己突然成為國際關注的焦點。為避免持續升高的爭議，丹麥試圖尋找法律手段來阻止再次發生焚燒古蘭經。

半島電視台(Aljazeera)報導，瑞典首相克里特森(Ulf Kristersson)在周日的聲明表示，他這段期間一直與丹麥首相佛雷德里克森(Mette Frederiksen)密切聯繫，討論降低爭議的手段，兩國的共識是，從法律層面阻止其他國家、文化和宗教受到侮辱事件。

丹麥外交部長拉斯默森(Lars Lokke Rasmussen)表示，丹麥政府將努力尋找法律手段，防止在其他國家在駐丹麥大使館前焚燒《古蘭經》副本。他說：「焚燒行為是極少數人，採取的極其冒犯和魯莽的行為。這些人並不代表丹麥社會的價值觀。」

在莫米卡燒古蘭經後，丹麥右翼團體「丹麥愛國者」也跟進。(圖/路透社)

「因此，丹麥政府將探討如何干預此類特殊情況，因為這些事情可能對丹麥產生重大負面影響，包括國家形象，還有就是安全方面。」

6月底，瑞典的一名伊拉克流亡者，37 歲的莫米卡 (Salwan Momika)在伊拉克大使館前踩踏了這本聖書，並點燃了幾頁。據瞭解，他曾經也是穆斯林，但是因為不能接受極端伊蘭律法，因此流亡到瑞典，並且轉成一名極端反伊斯蘭主義者。

隨後，丹麥極右主義者「丹麥愛國者隊」也做了相似的舉動，在哥本哈根的伊拉克、埃及和土耳其大使館前，多次公開焚燒古蘭經。他們的原因與莫米卡不同，他們更多是看不慣伊斯蘭教條。

瑞典和丹麥表示，他們對焚燒《古蘭經》表示遺憾，但根據保護言論自由的規則，無法阻止這種行為。兩國政府的不做為，立即引發穆斯林國家的廣泛憤怒，沙烏地阿拉伯、土耳其、阿拉伯聯合大公國、伊朗、摩洛哥、卡達和葉門都出現集體抗議。

丹麥外交部長拉斯默森在聲明中補充說，無論採取什麼措施，「都必須在憲法保護言論自由的框架內進行」。