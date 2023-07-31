鍾沛君。（資料照片）

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰近來砲火四射，甚至對準黨內北市立委參選人羅智強，前立委邱毅認為，金此舉的背後目的之一，是想找藉口撤銷羅的大安區立委提名，改由自己的愛將鍾沛君參選。鍾沛君回應，這個邏輯狗屁不通，故意混淆，根本「張飛打岳飛」！

對此，鍾沛君今（31）日在臉書回應指出，金溥聰是侯友宜競選辦公室執行長。提名或者撤銷提名是黨主席的權責，邱毅前委員故意混淆，根本「張飛打岳飛」。

鍾沛君直言，羅智強初選勝出，是5月12日，當時金溥聰有沒有批評智強？沒有！羅智強獲得提名，是5月17日，當時金溥聰有沒有批評羅智強？也沒有！金溥聰第一次點名批評羅智強，是在7月23日國民黨全代會提名侯友宜之後，7月24日，羅智強還在主張要「再做一次民調」。如果羅智強沒有提出這個主張，又有誰批評他了？

鍾沛君強調，國民黨選情，不是章回小說，胡說八道一萬次，還是胡說八道。