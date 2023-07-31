被視為「潘孟安接班人」的民進黨屏東縣第2選區（屏南）立委參選人許展維，因日前涉短報政治獻金並違反政府採購法遭檢舉，訊後諭令20萬元交保，為屏南選情投下震撼彈。許展維稍早宣布退出下屆立委選舉；民進黨表示，尊重當事人決定，該選區後續徵召提名事宜交由2024大選提名策略小組討論。

「心很沈重，但顧大局是必要的抉擇。」許展維稍早在臉書宣布退選，他指出，因為短報政治獻金案牽扯到司法一事，會配合偵查交待清楚，釐清事實，一定會證明清白。「但我在第一時間最擔憂的是，個人事件傷害到鍾愛一生的民進黨，影響明年的總統大選，於是透過臉書表明自己會用最高道德標準來做後續處理。」

許展維文中也暗諷無黨籍立委蘇震清，稱自己退出下屆屏南立委選舉，絕對不會推出自己的孩子接班參選，更不會無所不用其極地跟國民黨合作，會堅定捍衛政治信仰與價值。謝謝這一段時間支持、陪伴他的好朋友。

針對民進黨提名屏南立委候選人許展維退選，民進黨發言人張志豪表示，尊重當事人的決定，該選區後續徵召提名事宜交由2024大選提名策略小組討論。