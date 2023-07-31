「#Me Too」運動在台掀起不小的風波，更甚之延燒至演藝圈，不少明星皆被捲入。其中，藝人周宜霈（大牙）控訴黑人陳建州對她有「性騷」舉動，他隨即發聲明否認並提告。此外，郭源元也指控遭陳建州性騷，一時在社群上引發討論，而今(31)日稍早，郭源元再度更新社群了。

大牙控訴陳建州卻遭對方提告後，郭源元也在社群上發文，表示：「不想讓大牙一個人。」並揭露陳建州對她的「伸狼爪」行為。近日，陳建州撤銷對大牙的民事訴訟，改告刑事的加重誹謗，相關消息一時在社群上引發討論。對此，大牙透過經紀人回應：「針對法律層面問題，目前暫時都先不回應，各位媒體先進辛苦了，謝謝。」而大牙也在社群上發文，寫下：「每天都有值得讓心情很好的事發生，相信宇宙的力量。I’m awesome.」等字句，看似心情不錯。

另外，此前聲援大牙，與她一同揭露陳建州性騷行為的郭源元，今日稍早也更新社群，寫下：「每天一點點，每天一點點，每天都要陪著自己往前一點點。」看似在期許自己要努力面對生活，同時該則貼文也一併曬出由4張圖合併的組合照，從畫面中可見，有她畫出的藍色動物、鉛筆寫的字句、兩個用至一半橡皮擦以及微微顯露出彩虹的漂亮天空等，與粉絲們分享生活。貼文PO出後，有粉絲在底下留言：「郭源元，我們都會陪著妳往前。」、「真的！一起加油。」

事實上，陳建州僅提告大牙而並未對郭源元提出告訴的原因，日前也在社群上引發討論，有網友在社群論壇PTT上以「黑人為什麼不敢告郭源元？」為題發文，而底下也有不少網友分析背後原因。此外，網紅陳沂也對此發文表達自身觀點，「不知道范建夫妻跟大牙有什麼深仇大恨？出來Ｍe Too陳建州的不只大牙，如果要告的話，郭源元還有以前黑澀會的妖嬌，也要一起告嗎？」

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