近期民調顯示，民進黨總統候選人賴清德支持度卡在30-35％天花板上不去，不少評論認為在野若整合成功，則政黨輪替大有希望。媒體人韋安表示，郭台銘提「主流民意大聯盟」整合，下一步就是逼退侯友宜，然後再併購柯文哲，但如果把都是本土的侯、柯都整合掉了，讓郭出馬，綠營就有十足的理由打捍衛本土政權牌，掀起本土意識浪潮。本來六成支持政黨輪替的民意，因此可能就變成低於五成。最後一切都變成白忙。

「小心白忙一場！？」韋安今(31日)在臉書發文指出，他之前就一再預言藍白合，以民調高低來柯侯配是煙霧彈，目的是為郭台銘鋪路。看來果真如此。現在郭董說，在野各政黨遲未回應六成下架民進黨的主流民意之整合行動。因此，他提出「主流民意大聯盟」的整合工作。

韋安強調，下一步可能就是以國民黨內亂逼退侯友宜，然後再併購柯文哲。最後在野「整合」成功，只有郭董為正推一組出來選。不過有個高風險因素，把藍白兩黨參選人，都是本土的侯、柯都整合掉了，讓郭出馬，綠營就有十足的理由打「捍衛本土政權牌」，掀起本土意識浪潮。

韋安直言，本來六成支持政黨輪替的民意，因此可能就變成低於五成。最後一切都變成白忙。