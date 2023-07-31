隨著社會高齡化的問題日益浮現，日本護理人員短少的情況更形嚴重，預估到了2025年，將出現高達32萬護理人員缺口。儘管日本看護機構有意爭取外籍人士工作，但政府的嚴格資格規定與語言障礙都讓外籍看護為之卻步，而近期日圓貶值更是一記重傷。

據日本厚生勞動省資料顯示，從2009年到2022年日本總共引進667名菲律賓護理人員，但是日前在馬尼拉舉辦的招募會上，卻只來了17人，創歷來新低。日本新聞節目《ABEMA Prime》分析指出，除了語言障礙，日圓重貶更是影響外籍看護到日本的工作意願，畢竟在新冠疫情後，全球醫療界掀起搶人潮，這些外籍護理人員自然不會想到收入預計會下滑的日本工作。

《ABEMA Prime》近日找來養護機構業者討論日本難以爭取外籍護理人才的問題。業者透露，以越南看護人才為例，她們的首選國家包括加拿大、德國和南韓，最優秀的人才幾乎不會考慮到日本。

業者指出，除了日圓貶值的重大因素外，與其他國家年收入近100萬日圓（約新台幣22.5萬元）的差距，還有日本制度的複雜及惡質仲介等負面因素，都讓外籍護理人員裹足不前。

業者呼籲能透過產官學合作，讓外籍看護人員預先學習語言，再提供技能留學等方面的補助，方便他們更快融入相關機構，這樣一來，外籍人才能夠安心工作，也能夠減少流動率，才有助於解決人才荒的問題。