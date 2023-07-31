立法院三讀通過性平三法、外役監條例修正案，蔡英文總統今晚表示，「性平三法」修法希望打造更友善、可信賴的性騷擾防治機制；外役監調整遴選機制則希望落實外社會矯正意義，也兼顧社會安全。打造更完善的社會安全網，是政府的重要目標，我們會繼續努力，讓民眾的生活環境更安全、更安心

蔡英文在臉書表示，今天是立法院臨時會的最後一天，這次的臨時會，除了通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定，也完成了幾項重要的修法工作。

她說，今年5月，陸續有許多受害者，勇敢站出來揭露性騷擾的經歷。為了防止這類事件的發生，她請行政院長陳建仁帶領行政團隊，召開70場會議，規劃性平機制的改革方案，並在朝野立委的努力下，完成了「性平三法」亦即《性別平等教育法》、《性別平等工作法》、《性騷擾防治法》的修法。

蔡英文強調，這次的修法，有三個重點：有效打擊加害人的裁罰處置，增訂權勢性騷擾並加重處罰；完備友善被害人權益保障；引進民間資源，加入第三方協助調查，並建立加害人資料庫。以受害者保護為中心的「性平三法」修法，希望打造更友善、可信賴的性騷擾防治機制，來確保性別平權的落實。

另外，她說，外役監制度，是為了讓即將離開監獄的長刑期受刑人，能夠逐步與社會生活接軌，透過這次修法，我們調整了遴選機制，希望以更明確、更嚴謹的門檻，落實外役監制度的社會矯正意義，也兼顧社會安全。「打造更完善的社會安全網，是政府的重要目標，我們會繼續努力，讓民眾的生活環境更安全、更安心」。