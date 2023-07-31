被譽為下一代科技強大引擎的量子科技近幾年來競爭益趨白熱化，據韓媒發佈量子資訊技術的文章指出，目前在幾個科技大國間量子科技不僅競爭激烈，投資規模也快速增加。不過據統計資料顯示，中國除橫掃全球量子技術一半的專利之外，在量子資訊技術領域的投資規模上，中國也高居世界第一。

《快科技》引述韓國媒體報導說，當前中國量子資訊技術的基礎科學和系統研發力量正快速成長，並成為與美歐並駕齊驅的競爭者。而實現這種科技跨越，離不開巨大投入。資料顯示，中國對量子資訊技術的投資規模位居世界第一，並建造了世界最大的量子實驗室。截至2022年，中國在量子資訊技術上的投入已達153億美元，遠超歐洲的84億美元和美國的37億美元。

韓媒引用中國經常使用的「彎道超車」戰略，並以近幾年來高速發展的電動汽車為例指出，上世紀80年代陸企才正式進入商用汽車產業，並模仿追隨德國、美國等發達國家。然而，隨著以最快速度感知汽車電動化趨勢並進行大膽推動，中國成功進入全球電動汽車的領先集團。

文章指出，如果說在電動汽車領域中國與美歐展開了並駕齊驅的競爭，在作為未來技術的量子資訊技術領域，中國同樣與美歐展開勢均力敵的競賽。從全球關於量子資訊技術的專利申請量來看，憑藉龐大的投資，中國正走在全球前列。目前中國申請的專利占到52.3%，佔有絕對優勢。

在中國之後，依次為日本（13.8%）、歐盟（13.8%）、美國（10%）、韓國（3.6%）。細分來看，中國在量子電腦專利（全球占比52.8%）、量子通信（全球占比43.2%）、量子傳感（全球占比56.6%）方面均佔據絕對優勢，特別是在量子密碼通信方面技術突出。