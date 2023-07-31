中央公布前膽預算5300多億，被批獨厚綠營執政縣市，台北僅拿184億元比高雄少7倍，且高雄預算被藍議員說是「要5毛給1塊」，北市府喊話「別分顏色」。對此，中天《盧秀芳辣晚報》31日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對前瞻預算「六都差很大」是否有感，許多人一面倒，認為「就會覺得不公平，錢拿比較少」、「政治、政黨的問題，我不是民進黨，所以錢拿比較少」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》31日由「辮子妹」進行街訪，對於中央公布前膽預算5300多億，台北僅拿184億元比高雄少7倍，許多民眾紛紛認為「就會覺得不公平，錢拿比較少」、「政治、政黨的問題，我不是民進黨，所以錢拿比較少」、「這政府分的真的是不公平，數字差距太大了」、「很不應該，首都的話需要更多的錢去開發」、「大家都是台灣的人民，需要被相同的對待」、「我覺得要分預算不是要依照地方建案，或是前瞻去分配嗎？怎麼會出現這麼大的差距？我覺得要解釋一下，台北、台中為什麼拿到這麼少的預算」。

對於行政院長陳建仁今日表示，「前瞻建設的預算，實際上並沒有偏重哪一個特定縣市，任何公共議題的討論，都應該要根據事實，不可以信口開河」，許多民眾也無法接受，直言「前提是他講沒有偏重哪個縣市的話，他現在所造成的結果就是有偏差了吧」、「這個打詐應該優先打陳建仁，什麼叫沒有？這睜眼說瞎話欸，他如果依照地方預算去分配的話，應該要把開會的紀錄公開出來」。