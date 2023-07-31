張靜之、張玉嬿、游安順演出的《清明時節》2023昇華版再度感動許多觀眾。（綠光創藝提供，張大魯攝）

綠光創藝董事長吳念真71歲生日，與紙風車基金會董事長小野、導演柯一正、社會學家姚人多、臺北流行音樂中心董事長黃韻玲等一票好友慶生，開場由小野致詞，開口便以吳念真經典謝幕鞠躬自我調侃，「我太太笑我肚子太大，沒辦法和吳念真一樣彎得很低」，接著又打趣在植物園被搭訕，路人只知「你就是與吳念真齊名的那個」，卻怎麼也叫不出「小野」兩字，現場友人笑稱「上次聽到『齊名』這兩個字，是李白和杜甫」。

壽星吳念真回虧小野是「糾纏他一輩子的好友」，兩人的交情至少有4、50年，1977年自己參加聯合報文學獎獲貳獎，當時的首獎就是小野。吳念真感謝一路走來朋友的陪伴：「每個階段都有每個階段的朋友，現在能和年輕人一起工作，我覺得是人生的一個勝利」，同時又感謝自己的太太：「在我人生中照顧我、教訓我」。

《清明時節》及《人間條件八》重要卡司演員皆與會，慶賀《清明時節》2023昇華版9月即將在臺北國家戲劇院的9場演出票房達8成，全台觀眾數也已突破2萬席次，距離台北首演進入倒數1個月。

認為「婚姻是一場修行」的吳念真，今年（2023）重啟自己最鍾愛的劇本《清明時節》，原劇改編自「國家文藝獎」作家鄭清文經典小說，4.0昇華版無論是卡司、舞台及聲光全方面豪華升級，由第一媳婦張玉嬿、金鐘視帝游安順、氣質女星張靜之、新浪潮導演柯一正領銜主演，從6月巡演高雄、臺中至今已累積超過百位觀眾好評迴響。《清明時節》劇情描述張玉嬿飾演50年代傳統婦女「秀卿」，遇到游安順飾演的丈夫輝昌外遇出軌，吳念真在看似通俗的劇情添加新意，從第三者角度的父女情感帶出家人包容力，不少已婚觀眾看完後對「第一媳婦」張玉嬿飾演的原配秀卿表達同情，要她「多為自己想，這樣卡自由」，也有曾是第三者的觀眾迴響劇情十分寫實，劇中的梨花和潘父令她想起自己和爸爸。

看過高雄場《清明時節》的《人間條件八》演員楊大正表示太佩服張玉嬿、游安順等主演挑戰極具張力的夫婦感情戲：「（午晚場連演）一天要徹底崩潰兩次，真的很不容易啊！」讓張玉嬿直呼「終於有人懂我的感覺了！」這次張玉嬿詮釋的妻子「秀卿」，一心為一心為家庭付出，面對丈夫外遇第一時間反而質疑自己：「我到底做錯什麼？」甚至還到小三家中討公道，戲內傳統的她，下戲卻反差高喊：「年紀越大，女人要經濟獨立，這樣才能精神獨立。」

張玉嬿當初從屏東毅然決然隻身北上讀戲劇，出道處女作就和大腕李立群、劉松仁對戲，沒料到一舉入圍第26屆台灣金鐘獎最佳女演員，後來又在當紅之際決定前往波士頓進修，嚇翻一票演藝圈同行：「電視台主管跟我說，你遊什麼學？等到40歲再去也不遲啊！」 這次從電視圈轉戰劇場，也是一場挑戰，因為《清明時節》是一部全臺語舞台劇，光是口條就讓她磨了許久。綠光創藝為服務更多不同背景的觀眾，今年初次推出華文字幕場，讓年輕朋友看完直呼「超貼心」。

無論是嚮往愛情的第三者，在責任與自由之間掙扎的丈夫或是堅強刻苦的妻子，在吳念真筆下沒有誰對、誰錯的對立面，角色擁有穿透力，充滿帶入感，使得《清明時節》首演後好評不斷，主播陳雅琳說：「吳導的戲總會彰顯台灣本土的時代感，融入大眾普世感情，就會有更深刻的感受，堪稱多方藝術的結合，是一場很棒的饗宴！」知名主持人曾國城讚：「這齣戲講了很多告解與救贖的過程，這也是綠光擅長處理人性最真實最掙扎的一面」，並大呼卡司是夢幻組合。《清明時節》的最後機會，9／1~9／10於臺北國家戲劇院公開演出9場，並首度推出華文字幕版。