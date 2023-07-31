7月31日，在岸價盤中一度接連收復7.15元和7.14元關口，16時30分收盤報7.1465元，較上一交易日漲180個基點。

整個7月，人民幣對美元中間價從7.2258元升值至7.1305元，升值953點，升幅近1.32％；在岸價則從7.2620元升值至月末的7.1465元，升值1,155點，升幅達到了1.59％。

此前，人民幣對美元匯率在今年第二季連續三個月走低，4月、5月和6月分別貶值0.83％、2.57％和2.19％，人民幣對美元中間價分別下跌0.76％、2.28％和2.03％。

中金公司指出，7月內外因素改善支撐人民幣匯率。人民幣匯率主要漲幅出現在上半月，或是由偏弱的美元指數所帶動走強，下半月來看，人民幣與美元指數走勢趨於分化，而與中美利差走勢貼近，人民幣匯率走勢或更多由內部因素所決定。

一方面第二季不及預期的GDP數據令人民幣短期承壓，另一方面中共中央政治局會議的召開明顯鼓舞了市場信心，且跨境融資宏觀審慎調節參數及中間價的調整顯示穩匯率政策的發力，外匯市場預期得到進一步調節，7月或是明顯的政策底，後續陸續將推出的政策或將進一步提振人民幣資產表現。

中信證券首席經濟學家明明表示，綜合來看，在政治局會議催化、股債市場料將逐步迎來資本流入、美元指數偏弱震蕩的三重利好下，此輪人民幣匯率持續貶值的拐點已現。短期內，內外部因素均有所緩和，人民幣匯率有望偏強運行，後續升值的幅度或仍取決於經濟修復的程度和持續性。

興業研究表示，中共中央政治局會議釋放積極信號，股匯聯動下人民幣出現升值波段。季節性購匯力量影響升值回調深度。美國聯準會仍有可能在7月後再次升息，與市場預期存在分歧。美元指數短線拉鋸，後市決定性因素仍在於美國經濟基本面和聯準會升息預期。