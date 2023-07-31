網紅鳳梨曾為好友發聲，表示男性友人11個月大的女兒在保母家跌倒，頭部重創最後不治身亡，他因此嗆保母失職，而男性友人還找人對保母動用私刑，不過經過檢方調查女嬰體內驗出毒品反應，是副作用導致跌倒身亡，認為女嬰身亡與保母並無因果關係，對此許多網友憤怒要求未審先判的鳳梨道歉，網紅馮語婷更爆料鳳梨吸毒、詐騙、交女友後出軌，對此鳳梨發文解釋造謠會委託律師交由司法處理。

鳳梨晚間準時開直播，嚴肅表示要一次把所有事情釐清，他為以前直播說髒話道歉，站起來對鏡頭鞠躬，認為可能因為這樣造成社會觀感不好，因此有很長時間沒有接代言和節目，也沒有直播，改做生意，但是18、19歲時的詐騙案，他的家人有親自登門拜訪，也包了紅包，後來鳳梨入獄服刑，他說今年3、4月就在委託別人幫忙找尋這個阿嬤的家人，想請求阿嬤家人的原諒，並給予補償，他沒有告訴大家是因為想一切都做好解決了再跟大家說，他也提到保母案，在當下出發點只是為朋友抱不平，如果當初的行為影響到保母一家，會願意道歉，但全案還沒有定讞，家屬也準備再上訴，希望大家客觀理性，再度站起來朝鏡頭道歉。

最後他說想回到正常生活「我認為我很想回到正常的生活，因為我覺得很多東西要被講到，沒有的也要講你有，或許這樣的生活，我可能沒辦法這樣過」，這段期間很感謝支持他的人，也感謝叮嚀與審視他的人，接下來的日子會好好做自己的事情，也不會再發表或其他意見，他有做的事情他承認，但刻意抹黑接下來會以一般人的身分捍衛自己的權益。

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