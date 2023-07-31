不管白天英文口號爭議，柯文哲晚間在南投看到滿滿的信眾也不忘故意說「人山人海」英文「People Mountain People Sea」，讓現場民眾笑成一片。（曾雪蒨攝）

柯文哲晚間在南投縣黨部主委、同時也是南投縣議員簡千翔陪同下到南投配天宮參拜。（曾雪蒨攝）

柯文哲參拜之後特別停留定點跟柯粉合影留念。（曾雪蒨攝）

柯文哲晚間在南投縣黨部主委、現任南投縣議員簡千翔等人陪同下，前往到南投配天宮參拜，還不忘走入人群短暫停留跟民眾合影，對於白天發生選戰英文口號爭議，柯文哲接受《中時》短短10秒堵訪時不避談，僅笑說「直接中翻英就是這樣！」他說那句話的意思是要大家「投給白色力量、投給正確的政黨」，沒想到就被笑了。

其實晚間柯文哲到配天宮參拜上台跟民眾問候致詞時，也不改快人快語習慣，不管白天因為民眾黨官網一句選戰標語「Vote White，Vote Right」爭議，晚上看到南投信眾這麼多人爭搶風采，先說自己被人潮嚇一跳，簡直「人山人海」後，也不忘幽默以中文直接翻譯英文說出「People Mountain People Sea」，讓現場民眾笑成一片。

柯文哲說，他對於現場擠進大批人潮爭睹阿北風采感到相當驚訝，他說沒想到南投市人這麼多，真的讓他嚇一大跳。他說今天參加城隍爺夜巡活動，希望風調雨順、國泰民安，尤其到這個年齡最知道「平安就好」，「一切平安順利最重要」！所以不能免俗要祝福在場市民朋友，大家身體健康，萬事如意，闔家平安。