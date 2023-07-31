外交部長吳釗燮接受外媒專訪。（外交部提供）

中共機艦仍頻繁擾台，外交部長吳釗燮接受外媒專訪表示，中國此舉徒增國人反感，並且提高因意外或誤判而導致災難性的後果的可能性。呼籲中國若目標是爭取台灣人民支持，就應該放棄武力威脅，並停止阻撓台灣參與國際組織。

吳釗燮28日接受澳大利亞「第九頻道」（Channel Nine）電視台駐洛杉磯特派員Jonathan Kearsley專訪，訪談內容30日在該台晚間新聞黃金時段以「美國協助台灣強化軍事能力抵禦中國」(US to help Taiwan bolster military against China)為題播出。

該台記者上周來台採訪「漢光演習」，報導國軍強化軍事戰備情形，吳釗燮受訪時特別配戴一只澳洲袋鼠領章，並表示澳洲是台灣的堅定友人，將會持續強化推動台澳雙邊關係。

吳釗燮指出，中國不斷升高台海緊張情勢，並透過假訊息企圖干擾台灣明年總統大選，但民主國家不應受到威權國家脅迫，台灣民主社會成熟，人民不懼外來威脅，國人珍視自由民主的生活方式，無人可以剝奪。

他說，中國企圖將極權意志強加於台灣人民，但並未發生作用，如果中國目標是爭取台灣人民支持，就應該放棄武力威脅，並停止阻撓台灣參與國際組織。此外，中國持續派遣機艦擾台，不僅徒增國人反感，並且提高因意外或誤判而導致災難性的後果的可能性。

吳釗燮感謝國際社會對台灣的支持，他舉例：美、澳、日及歐盟民主國家紛紛表達對台海和平穩定的重視，及美國積極協助台灣進行軍事改革及強化國軍訓練等，都使台灣更具信心，持續強化與民主國家團結以遏止中國武力犯台的野心。

澳洲「第九頻道」是全澳資本規模最大的媒體集團「九號娛樂亅旗下電視台，該集團擁有電視媒體、廣播電台、數位媒體等各種平台，晚間時段新聞收視人數居全澳之冠，具高度輿論影響力。