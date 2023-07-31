產業署說，數位部於會議中特別邀請國內首宗查獲第三方支付業者為詐欺、賭博集團洗錢案件的高雄橋頭地檢署檢察官鄭子薇進行案件類型介紹，藉以提升業者對於詐欺案件的聯防意識。透過分享實際調查案件過程中遇到的困境，檢方單位提出對於第三方支付服務業者聯防詐騙案件的建議，包含強化對於買、賣方客戶的身分驗證、交易過程中金流控制以及建立檢方與業者間即時連線等機制。檢方也對於近日數位部所提出的有關於第三方支付管理措施，包含業者須簽署法遵聲明在內之能量登錄制度，以及與金管會透過銀行業者聯防等，表示支持與正面肯定。

第三方支付服務業者在會議中，也分享在防詐作為的投入。其中有業者表示，為避免詐騙集團利用其服務作為詐騙工具，會把關賣方客戶商品的合法性，除在客戶申請服務會執行客戶身分辨識，針對交易也會進行異常交易的監控，對於異常客戶在關係企業間互相警示，並且明顯觀察到已有效降低被作為詐騙工具的可能性。

數位部也回應檢警調單位及業者在精進聯防作為的需求，表示數位部將持續強化政府與業者間的聯防作為，包括與出席會議的10家支付業者建立聯防平台，對於有異常交易情況的賣方進行建立警示機制，避免詐騙集團利用訊息落差在不同平台之間流竄。

此外，數位部將研發相關網頁偵測工具，讓業者對於賣方客戶進行網頁定期偵測異常情形，例如在申請第三方支付服務後偷偷轉型為博弈平台或販賣特殊商品。

對於多家第三方支付業者在會中表達，希望開放第三方支付服務業者比照電子支付機構介接金融聯合徵信服務，以強化客戶身分辨識（KYC），阻絕不法人士利用第三方支付服務進行詐騙，數位部後續將與金管會協調。

李懷仁在會議中強調，為避免第三方支付成為詐騙集團利用洗錢的工具，數位部已分別從法遵面、業務經營面及行政協助面等三大面向研擬具體措施。尤其在法遵面向，亦已與金管會達成共識，數位部將依洗錢防制法指定第三方支付服務業應向數位產業署申請能量登錄，屆時未完成能量登錄業者，銀行可認定為洗錢防制之高風險業者 ，即終止其虛擬帳戶服務。

數位部呼籲第三方支付服務業盡快向數位產業署申請登錄，共同納入詐騙聯防體系，產業署將協助完成登錄業者落實法遵工作期，並請業者依據洗防法主動針對可疑交易向法務部通報。