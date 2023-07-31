許多家長在孩子感冒發燒時，都會購買成藥應急處理。一位爸爸表示，女兒近日發高燒到40度，於是他請老婆從冰箱拿出退燒塞劑，沒想到女兒之後卻因腹瀉搞得滿地黃金，一查之下才知道，老婆錯拿成便秘用軟便塞劑，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，當時女兒發高燒到40度，他讓老婆去冰箱拿退燒塞劑，老婆卻拿成便秘用軟便塞劑，直到他把塞劑塞進女兒屁股裡才發現不對勁，「想說退燒的塞劑剛塞進去屁屁，怎麼就一直喊要大便，我還叫女兒不準去如廁，一直幫捏住屁屁，想說過個10分鐘就不會有便意了。結果我手一放開就…悲劇了」，女兒瞬間拉得滿地是黃金。

對此，許多網友紛紛回應，「女兒：我是不是你們親生的…」、「對不起，真的很抱歉，看完我真的不小心會心一笑，笑出聲」、「這下發燒＋被肛＋烙賽⋯懷疑人生啊」、「好有畫面跟味道」；不過也有不少人認為原PO和老婆都有錯，「在用之前你也應該看一下，別老怪另一半」、「我覺得你在使用前也應該看一下…」、「她沒看你也沒看，一人一半」。

原PO則補充說明，當時他從老婆手中接過塞劑已經是拆掉外包裝的狀態，他一開始之所以不讓女兒上廁所，是覺得退燒塞劑應該不會那麼快有便意，直到他處理完滿地大便、看到垃圾桶的便秘用軟便塞劑外殼才發現真相，害女兒被塞2次，讓原PO直呼「對不起女兒的屁股」。