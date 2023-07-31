日本堅持今夏啟動福島核污水排放入海計畫，中國則宣布加強對進口水產品的放射性物質檢測，至今過了3個多星期，北京和上海的日本料理店紛紛面臨顧客和海鮮短缺的困境，擔心撐不下去。而在日本國內，隨著各地海灘季陸續拉開帷幕，意味著度假者可以享用海鮮，而商家也能獲利，但在福島，這一好景卻可能不長。

據路透31日報導，北京高檔壽司店「東也」（Toya）的49歲廚師兼老闆谷岡和幸說，「無法進口食品原料，對我們來說確實是生死攸關。」和中國大多數餐館一樣，東也過去3年來一直在新冠防疫措施下苦苦地經營著，這些限制直到去年底才開始放鬆，但現在，谷岡又非常擔心還能不能繼續經營下去。

本月4日，國際原子能總署（IAEA）宣布東京電力福島第一核電廠核污水排海計畫「符合IAEA的安全標準」。但身為日本海鮮的最大進口國，中國並不買帳，隨即於7日宣布對來自日本的水產品「實施100％檢測」。更嚴格的檢查導致海關出現大規模延誤，嚴厲的警告也讓顧客望而卻步。一些日本餐館老闆表示，他們正在調整菜單並從其他地方採購食材，以求生存。

據日媒報導，上海一家壽司店的老闆為開始採購不到進口商品而叫苦不迭。店裏的招牌是以高檔魚類黑喉魚等為主的日本魚，很難改用中國產品。不得不透過香港採購非正規產品，但有的採購成本幾乎是原來的2倍。

另據德國之聲中文網報導，位於福島核電廠以南約50公里的海灘旅館老闆鈴木幸長表示：「沒有乾淨的海洋，我就無法謀生。」日本政府尚未宣布何時開始排放核污水，鈴木要求至少推遲至8月中旬游泳季結束之後。他說，「我無力阻止，因為政府單方面制定了這個計畫，而且無論如何都會排放。」他說。「但在人們在海裡游泳的時候排放是完全不合適的，即便沒有危害。」

30日，由禁止原子彈氫彈日本國民會議等主辦的「禁止原子彈氫彈世界大會」在福島市開幕。大會通過反對核污水排海的決議。上台發言的福島縣新地町漁民小野春雄（71歲）強調：「誰都無權污染作為工作場所的海洋。大海無法去污。即使稀釋後排放，毒物還是毒物。用儲罐保管最令人放心。」