7月29日10時18分，隨著X8020次中歐班列從義烏西站緩緩開出，前往西班牙馬德里，大陸今年中歐班列累計開行已達1萬列，較去年提前22天破萬列，發送貨物108.3萬標準箱、年增率達27％。前立委蔡正元31日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，今年歐洲經濟不是特別好，中歐班列能比去年同期成長27％，只能說嘆為觀止。據悉，西班牙的Zara、瑞典H&M跟德國的Adidas，都是用中歐班列在運，沿途受到嘉惠的歐洲國家一定不少。

據介紹，大陸境內目前已鋪畫時速120公里的中歐班列運行線86條，鐵路部門優化中歐班列運輸組織，對中歐班列優先承運、優先裝車、優先掛運，確保安全穩定高效運行。針對今年第1萬列中歐班列，金華貨運中心義烏經營部中歐班組班組長徐賢通表示，該趟班列滿載110標準箱，貨物包含小商品、汽車配件、電動自行車、太陽能元件等。班列將從新疆阿拉山口口岸出境，預計21天後到達馬德里。

「如果以高鐵的公里數來講，美國可能排50幾吧？」蔡正元表示，可是如果以機場數目的話，美國可能排很前面，所以要看什麼指標。拜登為什麼這樣捧自己？他去年花了1.2兆美元的基礎建設預算，到現在還沒花完、還沒發包完，為什麼？因為營建工人嚴重缺乏。他要為自己辯護，怕共和黨跑出來質疑，你那1.2兆做了什麼成績出來？跟高雄81億漁港一樣，老百姓要求你績效是很合理的，花這個錢是對的，他在講這個東西。

蔡正元指出，中歐班列就是一帶一路的具體成果，只能說嘆為觀止，今年歐洲經濟不是特別好，他能夠比去年成長27％，真的也是有好幾把刷子。中歐班列通常運的都是單價比較高一點的，單價比較低的用海運，因為海運時間久、運費便宜。火車是相對比較貴的，「大家不要以為火車便宜，火車才貴！」所以他能夠運那麼多單價比較高的貨物到歐洲去，這一定是一個比較大的成就，而且沿途嘉惠的國家一定不少。

「因為中歐班列一定有去也有來啊！他怎麼可能火車開去，又空車回來？」蔡正元強調，一定是雙向的，這就表示很多歐洲國家仰賴這個，賣東西到中國大陸來。據悉有很多歐洲的零組件是靠這個運到中國大陸，因為中國大陸進口量也不少。還有很多中國大陸人喜歡的香水、皮包，用空運的比較貴，用海運的便宜但時間慢，就用中歐班列運。「尤其是西班牙的Zara，我知道都用中歐班列運。我不是在幫Zara做廣告！」

蔡正元提到，更不用說前陣子打破頭的H&M跟德國的Adidas，都是用中歐班列在運！「這是好事啦，我祝福他們！」