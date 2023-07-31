日本外務大臣林芳正近日出訪西南亞和非洲多國，接連訪問了具有代表性的新興市場國和開發中國家印度、海上通道要地馬爾地夫等。共同社7月31日報導說，此行旨在以基於法治的「領土不可侵犯」原則為共同立足點，把上述國家拉攏到日本及美歐一方。然而，中俄等也在努力爭取新興市場國，想要占優勢並非易事。新興市場國自身也在國際社會增強話語權。日本外交可謂前路艱難。

林芳正30日在與馬爾地夫外長會談後召開聯合記者會表示：「日本將為實現自由開放的印度太平洋展開合作。」他28日在印度強調稱：「日本重視對全球南方（國家）的參與。將透過為國際社會的各項課題做出貢獻，深化關係。」

共同社指出，日本之所以試圖與新興市場國拉近距離，是因為想阻止其被加強海洋活動的中國和進攻烏克蘭的俄羅斯所拉攏。林芳正訪問時注重的關鍵詞是「法治的重要性」。因為這是任何國家都能同意的「底線」（其身邊人士語）。

中國正透過巨額貸款擴大對新興市場國的影響力。在武器供應和維護治安等軍事層面，與俄羅斯關係密切的非洲國家也不在少數。日方擔心若新興市場國完全倒向中俄，「將形成中俄憑藉實力改變現狀得到支持的局面，錯誤訊息將擴散」（日本政府消息人士語）。

不過，印度、南非等通過「金磚五國」（BRICS）框架等正迅速提升國際地位。如果日方的做法被其視為是已開發國家的「居高臨下」，恐將招致強烈不滿。

林芳正出訪的隨行人士透露，「日本面臨兩難境地，越是從七大工業國集團（G7）主席國的立場宣揚人權等價值觀，與對方就離得越遠。」日本外務省官員指出新興市場國與中俄的距離各不相同，強調「有必要根據各國的立場，制定精細且深遠的戰略」。