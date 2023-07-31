女星艾莉絲（本名曾莉婷）帶著女兒梨梨醬旅居法國，不但創業個人品牌「唯有機」，還邂逅英國外交官馬培迪，兩人於2017年結婚，婚後生下可愛的兒子威廉弟，而艾莉絲也常在社群分享生活，近日她緊急開直播，一度忍不住爆哭。

她表示有重大消息想和大家分享，目前心情很激動，剛才突然收到消息，還沒講艾莉絲就開始泛淚，到一發不可收拾的爆哭：「我碰到什麼事情，錢包被偷什麼的我都不會哭，被詐騙也不會哭，大概在半個多小時前，我收到了一個消息，那個消息讓我真的很激動」，原來是她創立品牌「唯有機」參加全球美妝大賞，比賽有全球各地品牌參加，其中一個獎項是有機的產品都可以報名，她原來是抱持著試試看的想法報名，結果玫瑰面膜得到最佳面膜的金牌，總共有670個全球品牌競爭，薰衣草面膜也得到最佳芳療工具獎，天竺葵面膜也得到推薦獎。

她表示沒有得過金鐘獎或金馬獎，所以不知道得獎的心情，全球的品牌中只有她的台灣品牌有得獎，直呼「我們台灣人還是很棒對不對？」也感謝同事，沒想過自己的小品牌，可以和全世界保養品競爭還能得到金牌，她做了4年保養品，不會讓大家失望，保養品的專利成分她花了很多時間試，也說有機的東西很難做，做出來雖然很溫和但沒有效果，所以要找出溫和又有效果的成品很難。