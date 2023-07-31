中國大陸快速發展的電動汽車製造不只即將超越日本成為全球最大的汽車出口國，與電動車密切相關的動力電池也讓其他國家的電池業者望塵莫及。韓媒指出，中國最大的電池製造商寧德時代正處於爆發式增長時期，今年上半年營收接近整個韓國電池行業，其營業利潤更相當於韓國3大池業者營利總和的3倍。

《快科技》引述《韓國商業》（Business Korea）報導，日前寧德時代半年報顯示，今年上半年營業收入1892.5億元人民幣（約合台幣8000億元），同比增長67.52%，歸屬於上市公司股東的淨利潤為207.17億元人民幣（約合台幣878.5億元）。

報導說，從今年上半年的銷售額來看，寧德時代幾乎相當於韓國3大電池龍頭企業LG Energy Solution、三星SDI和SK Innovation的營收總和，這3家企業營收總和為35.7174兆韓元，合2000.17億元人民幣（約合台幣8481.6億元）。此外，寧德時代的不只營收接近韓國3家對手企業的總和，其營業利潤更是這3家企業總和的3倍，這表明寧德時代不僅在規模上佔據優勢，而且盈利能力上也佔據優勢，充分發揮規模效益。

從成長率的角度觀察，今年上半年寧德時代電動汽車電池業務銷售額同比增長76.2%，達到1394.42億元，儲能器件（ESS）領域銷售額也較去年同期翻倍增長，達279.85億元，車用電池與儲能電池兩種業務目前都還處在高速成長期。

報導認為，從細分市場來看，寧德時代收入主要還是來自中國大陸境內，境內電池業務收入達1017.19億元人民幣（約合台幣4313億元），同比增長46.10%，占比達53.74%。

境外電池業務雖沒有超過國內，但收入同樣快速增長，今年上半年達656.84億元人民幣（約合台幣2785億元），同比增長195.15%，接近翻了兩番。並且，動力電池業務毛利率為20.35%，同比增長5.31%，仍然屬於行業領先水準。

電池裝機量方面，據寧德時代半年報指出，其動力電池裝車量為66.03GWh，全球市占率仍然排在第一位，達43.40%。