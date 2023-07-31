「政客」(politico)的一篇報導稱，美國軍援烏克蘭的M1A1艾布蘭坦克(Abrams )，預計可在9月運往烏克蘭。M1一向有著「世界最強坦克」威名，將在烏克蘭的反攻行動見真章，M1A1終於面對冷戰以來的最大假想敵-俄羅斯軍隊。

陸軍知識(Army Recognition)報導，北約各國是在今年初，同意提供烏克蘭現役北約坦克，其中在今年2月開始，烏克蘭陸續接受德國豹2坦克，數量也最多。英國提供的挑戰者2式坦克只有14輛，數量過少難以形成戰力。這使得夏天展開的反攻行動，仍然是小股部隊的試探進攻，而且損失也頗大。據報導，這兩個月間，豹2坦克大約損失了20輛左右。

美國在今年初就表示，他們需要一些時間，整理M1A1坦克才能送烏克蘭，這使得M1A1缺席了6月反攻作戰，頗為可惜。最近的一則報導指出，艾布蘭坦克已出現在德國，進行最後翻新，可望在9月運往烏克蘭。第1批大約是6至8輛，最終總共是31輛，相當於烏克蘭一個坦克營的兵力。

⚡️A 🇺🇦Ukrainian soldier on an 🇺🇸American Abrams M1A1 tank during exercises on the territory of 🇩🇪Germany pic.twitter.com/i2b4pgL7i2 — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) July 22, 2023

美國所提供的是封存大約10年的M1A1坦克，理由是他們不能提供鈾裝甲的版本，假如提供M1A2，需要1年的時間抽換裝甲。因此採用鎢化鋼的M1A1能夠更早的提供烏克蘭。「政客」報導稱，除了坦克之外，美國已開始對烏克蘭飛行員進行 F-16 戰鬥機培訓，計劃在今年年底前交付首批F-16給烏克蘭。

一位美國國防部官員表示，烏克蘭的M1坦克兵預計將於8月完成訓練，可以及時接手M1A1的操作。推特上的一段影片可證明此事，1名烏克蘭士兵在訓練場與M1A1坦克自拍，並且得意的比出勝利的手勢。