宜蘭1名國小女校護與同校的生教組長發生婚外情，兩人的激情過程全被生教組長的妻子錄下求償，法院判決應賠償元配30萬元。但事情終究紙包不住火，女校護任職於台積電主管的丈夫知情後，怒告向生教組長求償100萬元，宜蘭地院法官審理後判賠30萬。可上訴。

判決書指出，女校護在國小任職期間認識同校體育教師兼生教組組長，在雙方都各有婚姻關係下，發展出婚外情。2021年5月，生教組長帶女校護回家在客房滾床，被生教組長的元配用針孔攝影機錄下，雖然沒拍到交纏畫面，但卻從影像中可以看到「床鋪有上下震動」，且聽到兩人的呻吟聲、撞擊聲，還收錄到女校護頻喊生教組長「寶貝」。

元配看到畫面氣炸，還一度將影片「誤傳」給女校護，嗆「不好意思手滑按錯了，需要收回嗎？」、「我也不知道會不會再手滑不小心跑到某國小的信箱」，甚至「可能手滑到女校護老公任職公司的信箱去。」

2021年7月，元配在學校家長群組中留下「我們家因為爸爸外遇學校護士，還是同學的媽媽，實在無法繼續在這裡學習，所以只能轉學出去。想了很久，是否要說，最後還是決定說出來，必須讓你們知道，有人這麼無良。」後退群，並與生教組長離婚，並向女校護請求賠償精神慰撫金100萬元，法院判賠30萬。

事情也傳進女校護丈夫耳裡，氣得與妻子離婚，並向生教組長提出100萬賠償，法官審酌，他與女校護2001年6月結婚，婚後育有4名子女，目前擔任台積電主管，年薪約800萬元；被告為研究所畢業，目前為國小老師，月薪約6萬5，考量生教組長的經濟能力，判賠30萬元，可上訴。