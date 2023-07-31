該系統讓區內各國居民以本國貨幣來跨境支付購物款項和服務費。目前印尼、馬來西亞、泰國和新加坡已採用這系統，預計菲律賓很快加入。

這五國去年為QR碼跨境支付系統簽定官方協議後，今年5月東協舉行峰會期間，各國領袖重申其對此系統所做承諾，保證把這套系統擴大至連結東協全部10個成員國的藍圖實現。

該系統透過QR碼支付系統來連接，資金能在買賣雙方的數位錢包之間轉移。這些數位錢包就像銀行帳戶那樣能跟傳統金融機構的帳戶連結。跨境支付涉及手續和匯兌的費用，會由參與國央行之間協商來決定。

目前國際上沒有類似東協的跨境系統。亞洲開發銀行的經濟研究與發展影響部顧問山寺智說，東協各國央行致力推動的跨境系統是創新和與眾不同。

這計劃目的是支援和促進區內跨境貿易結算、投資、匯款和其他經濟活動，實現在東南亞建立一個具包容性金融生態系統的目標。

專家指東協系統能帶動消費支出並藉此強化旅遊業，零售業將受惠最深。更重要是區內加強金融整合，讓東協在跨境支付尤其企業交易上減少依賴美元等外幣。

近幾年美元走強令東協貨幣貶值，傷害區內能源與食物等淨進口國的經濟。

顧問公司Diplomat Risk Intelligence分析師漢恩（Nico Han）說，東協QR碼跨境支付系統將中斷美元或人民幣做為區內媒介貨幣的地位。

他強調統一東協的跨境數位支付系統，將培養出區域主義意識，和以東協為中心來處理國際事務。這在強權之間關係不斷緊張之際，能讓東協地位變得更重要。