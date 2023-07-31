豐田31日表示將加強在中國開發包括「智慧座艙」等電動車技術，提升其在這個全球最大車市的競爭力，是其極力轉向電動車的最新行動。其最近發表具野心的新電動車策略，包括改造其供應鏈和開發提高巡航力的電動車電池。