豐田要加強在中國開發電動車技術 提升競爭力 22:132023/07/31 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 豐田31日表示將加強在中國開發包括「智慧座艙」等電動車技術，提升其在這個全球最大車市的競爭力，是其極力轉向電動車的最新行動。其最近發表具野心的新電動車策略，包括改造其供應鏈和開發提高巡航力的電動車電池。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣出口價格競爭力 連26月敗給韓國 防範杜蘇芮颱風釀災 中市加強把關興富發工地 杜蘇芮颱風來襲 鍾東錦要求苗縣府各局處提高警覺 #豐田 #加強 #中國開發 #電動車技術 #競爭力 也許您會感興趣 推薦閱讀 暑期加強查驗買菸年齡有感 民眾：大學畢業這麼久還被查 16:092023/07/27 生活 下一代科技強大引擎 陸量子科技專利數與投資規模全球稱霸 21:082023/07/31 兩岸 鍾東錦參加縣警局月會 特別期盼員警加強這件事 14:182023/07/26 社會 法國財長訪陸 盼加強經貿關係 00:112023/07/31 財經 大摩：陸政治局會議為更多寬鬆措施開綠燈 撐人民幣匯率 11:332023/07/25 兩岸 防範杜蘇芮颱風 北市環保局加強溝渠清疏 21:182023/07/24 生活 台中3年溺水事故134起釀102死 議員要求加強水域安全 14:262023/07/24 生活 中颱杜蘇芮接近 台南這4易淹水熱區加強戒備 13:052023/07/25 生活 憂福島核處理水汙染 香港加強檢查日本蔬菜 15:052023/07/26 國際 陸政治局談軍事治理 習近平：堅持戰鬥力這個唯一根本標準 11:322023/07/25 兩岸 高雄選哲之友會成立 柯文哲：未來加強中南部經營 17:242023/07/23 政治 拒批反送中歌曲《願榮光》禁令 港高院：應加強國安法教育 10:162023/07/29 兩岸 《產業》施振榮攜手2機構 培育半導體產業國際人才 15:482023/07/26 財經 加強「全球南方」國家合作 王毅提4點主張 09:012023/07/26 兩岸 名店冰品爆腸桿菌超標 鮮芋仙、酷聖石親上火線發聲 12:462023/07/26 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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