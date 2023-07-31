繼南投縣議會議長何勝豐退出國民黨後，彰化縣議會議長謝典林30日深夜拋出震撼彈，在臉書PO表示「在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵。本人謝典林，即日起退出中國國民黨」，引發地方震驚，是否引發後續退黨效應也備受矚目。對此，前立委郭正亮31日就表示，「地方整合現在還是有很大的問題，中台灣這個氛圍已經整個散開了，除了南投議長、標哥、謝典林，據我了解還不止，還沒完呢」，引發討論。

郭正亮31日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「當然不會在這裡就止住，因為謝典林他們家族本來就是選議員沒什麼問題，選立委謝典林那次因為氣氛不好才落選，那他姊姊就立刻選上，國民黨的地方勢力本來就有很多這樣的家族，所以他不是靠黨吃飯的」，郭正亮認為，「我覺得他是預期到未來他會接待郭台銘，他不想有那種尷尬，所以他就先退了，他也表達說我事實上不是因為侯友宜民調掉下來才退，我早就想退了，他都是點到為止，沒有把話說破」。

郭正亮最後更說，「這樣也不能說就斷然決絕的跟國民黨毫無關係，因為這次選舉會很曲折，謝典林就是看得比較遠，他也不想讓自己不好做人，地方整合現在還是有很大的問題，中台灣這個氛圍已經整個散開了，除了南投議長、標哥、謝典林，據我了解還不止，還沒完呢」。